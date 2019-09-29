Anastasiadis'in uçağında arıza nedeni ile New York'a geri döndü!

New York’tan dün Kıbrıs’a hareket Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in uçağı teknik sorunlar nedeniyle dün akşam New York’a geri dönmek zorunda kaldı.

Teknik bir sorun nedeniyle, Rum lider Nicos Anastasiadis'i taşıyan özel jet ve BM Genel Kurulunun çalışmalarına katılan Kıbrıs misyonu teknik bir sorun nedeniyle New York'a döndü.

Uçak, üç saatlik bir uçuştan sonra, Atlantik Okyanusu’nda ön camda bir kokpitin bulunduğu Cumartesi öğleden sonra JFK Havalimanı’ndan ayrıldı.

New York İngiltere'ye daha yakın olduğu için güvenlik nedeniyle New York'a dönmesi tercih edildi.

Anastasiadis ve beraberindekiler dün akşam geceyi hotelde geçirdikten sonra bugün yeniden Kıbrıs için yola çıkacakları bildirildi.

Kıbrıslı Rum lider ile birlikte, eşi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou ve diğer yetkililerin yer aldığı aktarıldı.