Anastasiadis’in yeni kabinesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hükümet çalışmalarına başladı.Rum Haber Ajansları Anastasiadis’in geniş çapta kabul gören bir hükümet oluşturulması için hızlı adımlarla ilerleme niyetinde olduğunu yazdı.

Yeni oluşacak Rum Bakanlar Kurulu’nda en az iki kadın üyenin atanma ihtimaline değinen Rum haber kaynakları, Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis ve Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis, yeniden Bakan olarak atanmayı istemediğini duyurdu.

Her iki ismin konu hakkında Anastasiadis’i resmi olarak bilgilendirdiği de aktarıldı.Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun hükümet oluşumundaki yerini koruyacağı, Haris Yeorgiadis’in ise Ekonomi Bakanlığı’nda kalacağı da aktarılan bilgiler arasında.

Anastasiadis’in yeni kabinesinin Şubat ayı ortalarında netleşmesi bekleniyor.