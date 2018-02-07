  • BIST 115.570
  • Altın 160,858
  • Dolar 3,7802
  • Euro 4,6527
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Anastasiadis’in yeni kabinesi

»
Anastasiadis’in yeni kabinesi
Anastasiadis’in yeni kabinesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hükümet çalışmalarına başladı.Rum Haber Ajansları Anastasiadis’in geniş çapta kabul gören bir hükümet oluşturulması için hızlı adımlarla ilerleme niyetinde olduğunu yazdı.

Yeni oluşacak Rum Bakanlar Kurulu’nda en az iki kadın üyenin atanma ihtimaline değinen Rum haber kaynakları, Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis ve Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis, yeniden Bakan olarak atanmayı istemediğini duyurdu.

Her iki ismin konu hakkında Anastasiadis’i resmi olarak bilgilendirdiği de aktarıldı.Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun hükümet oluşumundaki yerini koruyacağı, Haris Yeorgiadis’in ise Ekonomi Bakanlığı’nda kalacağı da aktarılan bilgiler arasında.

Anastasiadis’in yeni kabinesinin Şubat ayı ortalarında netleşmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Malas mı? Nico mu?04 Şubat 2018 Pazar 12:46
  • Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimlerinin 2. turu yarın yapılıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 12:08
  • Kiprianu : “Anastasiadis yalan bağımlısı”02 Şubat 2018 Cuma 17:51
  • Anastasiadis ve Malas ikinci tur için temaslara başlıyor29 Ocak 2018 Pazartesi 17:31
  • Güney Kıbrıs sandık başında…28 Ocak 2018 Pazar 15:07
  • 6’ncı parseldeki sondajdan ilk haberi Anastasiadis verdi26 Ocak 2018 Cuma 16:28
  • 1,7 milyon pulya öldürüldü!24 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
  • Anastasiadis: “İlk girişimim Akıncı’yla görüşmek olacak”21 Ocak 2018 Pazar 17:33
  • İkinci tur için Malas ile Papadopulos arasında sıkı çekişme18 Ocak 2018 Perşembe 16:18
  • Kasulidis’ten Kıbrıslı Türklere mesaj18 Ocak 2018 Perşembe 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti