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Anastasiadis'in yeni yıl mesajı: Kıbrıs, zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktı

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Kendisinin ve Kıbrıs Rum tarafının işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulma kararlılığının ve ısrarının, Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine rağmen kırılmayacağı konusunda güvence verdi.
Anastasiadis'in yeni yıl mesajı: Kıbrıs, zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktı

Anastasiadis yayınladığı yeni yıl mesajında, pandeminin insan hayatını, sağlığı, ekonomik olarak hayatta kalmayı, vatandaşların refahını, sağlık sistemlerini ve aynı zamanda ülkelerin mali istikrarını tehdit etmesi sebebiyle, Kıbrıs’ın zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, vatandaşların büyük çoğunluğunun yaptığı fedakarlıklarla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele eden ve kısıtlayıcı tedbirlerin ekonomik etkileriyle başa çıkan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Ayrıca, herkese aşılanması ve aynı zamanda hijyen protokollerine sıkı bir şekilde uyması için yeniden çağrı yaptı. Kıbrıs sorununa değinen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarında herhangi bir ilerleme kaydetmeden bir yılın daha geçtiğini vurguladı.

Kendisinin ve Kıbrıs Rum tarafının işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulma kararlılığının ve ısrarının, Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine rağmen kırılmayacağı konusunda güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, aynı zamanda geleceğin Kıbrıs'ının temellerini atacak bir dizi reformun tamamlamasının hedeflendiğinin altını çizdi. Diğer yandan 2022 yılı boyunca mali istikrarın güçlendirileceğini, Genel Sağlık Sistemi’nin korunacağını ve refah devletinin sağladığı politikaların tamamlanacağını ifade etti. Enerji programının daha da geliştirileceği ve vatandaşlar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayacak büyük kalkınma projelerinin temelinin atılacağı veya tamamlanacağı bir yıl olacağını söyledi.

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