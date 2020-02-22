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Anastasiadis’ten AB’ye: “musluğu kapatın”

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Anastasiadis’ten AB’ye: “musluğu kapatın”
Anastasiadis’ten AB’ye: “musluğu kapatın”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis Kapalı Maraş’ı açar ve iskân ederlerse, AB’nin Türkiye’ye ve Kıbrıslı Türklere sağladığı finansmanın derhal kesilmesini istedi.

Politis’in “Eğer... Çeşmeyi Kapatın… N. Anastasiadis’in Avrupa Konseyi’ne Maraş’la İlgili Önerisi” başlıklı haberine göre Anastasiadis, Euronews’a verdiği röportajda, kısa süre önce Avrupa Konseyi’ne, Kapalı Maraş’ı açmaları ve iskân etmeleri halinde AB’nin Türkiye’ye ve Kıbrıslı Türklere sağlamakta olduğu finansmanın derhal kesilmesini önerdiğini açıkladı.

Gazeteye göre oylama zamanı geldiğinde ilgili önerisinin AB üyesi devletler tarafından onaylanacağına inandığını söyleyen Anastasiadis, kesilmesini önerdiği ödeneklerin Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Ada’nın yeniden birleşmesine yardımcı olması maksadıyla Kıbrıslı Türklere verilenler olduğu izahında bulundu.

Anastasiadis, “Uluslararası hukuka saygı olduktan sonra bu önerim kimseyi endişelendirmemelidir. Ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türk tarafının bu tür eylemlerde bulunma noktasına gelmeyeceğine eminim” ifadesini kullandı. Rum Yönetimi Başkanı bunun paralelinde, AB’nin Türkiye’ye yönelik önlemlerinin aşamalı olarak tırmanacağına da inanç belirtti.

Euronews muhabirinin “Kıbrıs sorunu çözüm momentumundayken Crans Montana’dan ayrılmanız hata mıydı?” sorusuna karşılık “Crans Montana’dan hiç ayrılmadım” cevabını veren Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin, “özellikle de garantiler ve asker varlığı konusunda beklenen ilerleme olmadığını gördüğü için görüşmeleri kestiğini” söyledi ve şunları ekledi:

“Türk tarafı Guterres çerçevesinin bütün noktalarına dair tezlerini yazılı vermedi. Crans Montana’da çözümden, Türkiye jest yapsaydı söz edilebilirdi, ki bunu yapmadı. Kıbrıs Rum tarafının istediği çözüm, iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Türkiye’den başka kimse başka çözüm modellerinden söz etmiyor.”

Anastasiadis, Türkiye’nin bölgedeki “saldırgan stratejisine ve askerî tedbir” kullanmasına da değindiği röportajında “Bazen askerî zayıflık çatışmaları bertaraf eden güçtür” dedi.

Fileleftheros “Trajik Yan Etkiler” başlıklı haberinde ise Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta Kapalı Maraş’taki “meydan okumaların” Kıbrıs sorununun çözümüne dair sonraki çabalara “trajik yan etkiler yapacağı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kapalı Maraş’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısının  “çok hassas bir dönemde ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2506 sayılı kararını almasından sadece birkaç gün sonra” gerçekleştiğine işaret eden Anastasiadis, “dikkatlerin, Kapalı Maraş’la ilgili olumsuz gelişmelere çevrilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

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