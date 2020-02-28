Anastasiadis'ten Akıncı'ya taziye

Rum Lider Anastasiadis, hastanede yaşanan yangın felaketi sonrası Mustafa Akıncı'yı aradı ve derin üzüntülerini iletti. Rum Lider her türlü yardıma hazır olduklarını da ifade etti.

Rum Lider Anastasiadis, hastanede yaşanan yangın felaketi sonrası Mustafa Akıncı'yı aradı ve derin üzüntülerini iletti. Rum Lider her türlü yardıma hazır olduklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Rum Lider’e, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuyla ilgili yangının başlamasının ardından diyalog içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.