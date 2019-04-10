Anastasiadis’ten Akıncı’ya yanıt

Fileleftheros gazetesinin manşetinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi eşitlik konusundaki açıklamalarına yanıt veren Anastasiadis, Türk tarafının siyasi eşitlikle ilgili şartlarının, “gerçek anlamda bağımsız bir devlete götürmeyecek olması” nedeniyle kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının sayısal eşitliği olmadığı halde daha fazla hak elde etmeyi arzuladığını iddia ederek, kendisinin sorumluluk yükleme oyununa girmek istemediğini, ancak “sabrın da bir sınırı olduğunu” kaydetti.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının arzuladığı şeylerin, başka hangi ülkelerde uygulandığının gösterilmesi çağrısında da bulunarak, kendisinin önerisinin, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon içerisinde parlamenter demokrasi olduğunu söyledi.

Gazete, Anastasiadis’in bu açıklamasının, “Guterres Çerçevesi’ni mahvetmeyi hedef haline getiren” Kıbrıs Türk tarafının çabalarına yanıt teşkil ettiğini ve “Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların”, gerek Akıncı’nın, gerekse Ankara’nın siyasi eşitlikteki ısrarının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu önerileri “yok etmeyi” amaçladığını iddia etti.

Haberde, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun farklı boyutlarıyla ilgili paketi bütün tutacak şekilde ve Guterres’in Crans Montana’da sunduğu 6 önerinin mantığı çerçevesinde hareket ettiği ifade edildi.

Gazete, iç sayfalardan Akıncı’nın açıklamasını aktararak devam ettirdiği haberinde, Anastasiadis’in, Akıncı’nın bu ısrarında esas arzu ettiği şeyin, “Kıbrıs’ın Türkiye tarafından rehin alınması ve kontrolünün tamamen Türkiye’nin eline geçmesi” olduğunu da iddia etti.

Habere göre Anastasiadis, Akıncı’ya iki toplumun nüfus oranıyla ilgili varılmış uzlaşının ve AB Müktesebatı’nda temel özgürlüklerle ilgili öngörülenlerin hala geçerli olup olmadığını yanıtlaması çağrısında da bulunurken, kimin temel insan hakları ve özgürlükler konusunda varılan uzlaşılardan geri çekildiğini de cevaplamasını istedi.

Anastasiadis, Akıncı’nın ayrıca, “Maraş’ın 45 yıldır neden hayalet şehir olarak kaldığı ve Kıbrıs Türk tarafı çözüm istediğini söylerken, neden Maraş’ın mevcut durumuyla ilgili uluslararası çalışma komitesi atanmasını kabul etmediği” konusunda izahat vermesini talep etti.

“LUTE’UN SADECE SİYASİ EŞİTLİK KONUSUNA ODAKLANMAMASI OLUMLU GELİŞME”

Gazete devamla, diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute’un yaptığı istişarelerde, yalnızca siyasi eşitlik konusuna odaklanmamasının olumlu bir gelişme olduğu değerlendirmesini yaptığını yazdı.

Rum tarafı için Kıbrıs sorununun, yalnızca iki tarafın katılımı ya da siyasi eşitlik meselesi olmadığını, aynı zamanda Guterres’in 6 maddelik çerçevesinde göstermeye çalıştığı şeyler olduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in 5 Temmuz 2017’de sunduğu tezlerde, Guterres’in etkin katılım, yani bir toplumla ilgili temel konularda olumlu oy verilmesi konusunda söylediklerinin kabul edildiğini belirtti.

Gazeteye göre aynı diplomatik kaynaklar, Anastasiadis’in Lute ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiği parlamenter demokrasi ile ilgili öneriye göre, bir Rum Başkan ile herhangi bir yürütme erki bulunmayan, yalnızca sembolik ve protokol nitelikli yetkilere sahip bir Kıbrıslı Türk Başkan Yardımcısı olacağını ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, esaslı yetkilerin ise Başbakan ve Hükümette olacağını; Başbakanın “parlamento seçimlerinin sonuçları zemininde seçileceğini” ve Başbakanlık görevinin 4’e 2 şeklinde dönüşümlü şekilde olacağını da kaydetti.

AKEL VE EDEK’TEN ANASTASİADİS’E ELEŞTİRİLER

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili bir kez daha hedef tahtasına koyduklarını yazdı.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’in Lute’a parlamenter sistemle ilgili öneri yaptığını basından öğrendiğini ve Guterres Çerçevesi zemininde referans şartları belirlenmesiyle ilgili zemin daralırken, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini yaraladığını kaydetti.

AKEL, Anastasiadis’in bir taraftan müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istediğini söylediğini, diğer taraftan da yeni fikirler ortaya koyarak, Guterres Çerçevesi’den uzaklaştığını belirtti.

AKEL, Anastasiadis’i federal yetkiler üzerinde anlaşmaya varılmışken, desantralize federasyonu önermesi konusunda suçlarken, Anastasiadis’in olumlu oy konusunda da geri çekildiğini ifade etti.

Habere göre EDEK ise, Kıbrıs sorunundaki bu kritik kavşakta, yalnızca uluslararası konferansın ve Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarının görüşülmesinin olumlu sonuç verebileceğini ve Guterres Çerçevesi’nin net olmadığını kaydetti.

Bu arada, gazeteler Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün düzenlediği basın toplantısını da şu başlıklarla aktardı:

Fileleftheros gazetesi: “Mavroyannis: Çok Ciddi Zorluklarımız Var”

Politis gazetesi: “Kıbrıs Sorununda Anlaşmazlık… Çıkmazın Karşısında”

Alithia gazetesi: “Tek Yol Müzakerelerin Devam Etmesi”

Haravgi gazetesi: “Yeni Fikirleri Haklı Çıkardılar”.