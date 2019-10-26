Anastasiadis’ten bazı alanlar için 5 reform çabası

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Anastasiadis’in bu doğrultuda siyasi parti başkanlarıyla görüşmekte olduğunu belirttiğini yazdı.
Habere göre Prodromu, 5 reformun şunlar olduğunu ifade etti:
“1- Adil hukuk sisteminde reform,
2- Yerel yönetimlerde reform,
3- Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müsteşarlığı oluşturulması,
4- Kamu hizmetlerinde reform,
5- Yatırım yasası yapılması”.
Haberde, Anastasiadis’in, 2021 yılında yapılacak olan genel seçim öncesindeki dönemde herhangi bir sorun yaşanmaması için, söz konusu 5 reformu 2020 yazına kadar hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.
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