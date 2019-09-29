Anastasiadis’ten Çavuşoğlu’na: “iki devlet çözümünü ortaya koymak için beşli görüşme istiyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Merkezi’ndeki temaslarını tamamlamasının ardından, geçtiğimiz cuma günü New York’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreteri Müdahil Olmaya Kararlı” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yarın gerçekleştireceği görüşmenin ardından, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımın ne olacağına karar vereceğini ileri sürdü.

Gazeteye göre Anastasiadis konuyla ilgili açıklamasında “BM Genel Sekreteri’nin (sürece) esaslı bir şekilde katılmaya kararlı göründüğünü ve Sayın Akıncı’yla da gerçekleştireceği temasların sonuçlarına bağlı olarak, referans şartlarının sonuçlandırılması için, Ekim ayı içerisinde üçlü bir görüşme çağrısında bulunacağını” söyledi.

Gayri resmi bir beşli toplantı yapılması konusunda ise Anastasiadis “BM Genel Sekreteri’nin, bunun bir neticeye sahip olması için, diyaloğun iyi hazırlanmış bir şekilde yeniden başlamasına katkıda bulunacağını düşündüğünü” öne sürdü.

Açıklamasında “tüm müdahil tarafların BM Genel Sekreterinin çağrısına aynı yapıcı yaklaşımı göstermesi halinde, o zaman müzakerelerin Crans Montana’da kaldıkları yerden yeniden başlamasına dair perspektiflerin açılacağını” savunan Anastasiadis, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında da dile getirdiği üzere, kendi tezlerinin net olduğunu iddia etti.

Anastasiadis sözlerinin devamında; “Kıbrıs sorununun çözüm temeli BM kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlığa sahip olacak olan iki kesimli iki toplumlu bir federasyona dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Türk tarafının beş taraflı görüşmeyle ilgili tezini de yorumlaması istenen Anastasiadis “Türk tarafı masaya tartışılmakta olan şeyden başka bir şey koymak istiyorsa, anlayın ki bu tartışma dışındadır” iddiasında da bulundu.

Açıklamasında BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmeye de atıfta bulunarak, bundan tam anlamıyla memnun olduğunu, aynı zamanda bunun dikkate değer ve son derece önemli bir görüşme olduğunu da dile getiren Anastasiadis, görüşme sırasında Rum kesiminin, bir yandan Cumhurbaşkanı Akıncı’yla 9 Ağustos’ta yaptıkları görüşme sırasında hâkim olan anlayış temelinde referans şartlarının sonuçlandırılması için bir diyaloğa, bir yandan da çözümün iki toplum tarafından da kabul edilmesine izin verecek olan referans şartları temelinde bir çözüm bulunması için, özlü ve yaratıcı bir diyaloğa katılmaya hazır ve kararlı olduğunu belirttiğini söyledi.

Anastasiadis, arzu ettikleri ve BM Genel Sekreteri’ne de açıkça belirttiği şeyin, devletin işlevselliğini ve yaşayabilirliğini güvenceye alacak olan bir çözüme varılması olduğunu da kaydetti.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’ne “Ne olup bittiğini; Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki ihlalleriyle ilgili yasadışı faaliyetlerini, Maraş’ın kolonize edilmesi tehditleriyle ilgili Türk ve Kıbrıs Türk yetkililerin açıklamalarını aynı zamanda Türk kuvvetleri tarafından ara bölgede görülen ve kayda geçirilen ihlalleri rapor ettiğini” de söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin gayri resmi bir beş taraflı konferansta ne gibi bir gündem ortaya koyabileceğine dair bir soruya karşılık ise Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri’nin Rum kesiminin tezlerini öğrenmek istediğini ve BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında dile getirdiği üzere bunların net olduğunu” ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin bundan tam anlamıyla memnun kaldığını, aynı zamanda esaslı ve yaratıcı bir diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin koşulların meydana getirilmesine katkıda bulunma ve (sürece) esaslı bir şekilde müdahil olma konusundaki niyetinin ortaya çıktığını öne süren Anastasiadis, beş taraflı görüşme konusunda ise, prosedürel konular ve izlenecek yöntem gibi, başka önemli konular bulunduğunu belirtti.

MARAŞ KONUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞVURU YAPILACAK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis basın mensuplarına açıklamasında ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarındaki tezinin kapalı bir oturumda yeniden teyit edilmesi için, Rum Yönetimi BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusunun önümüzdeki hafta yapılacağını da açıkladı.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise açıklamasında, muhtemelen toplantının ardından, ilgili kararların ve bunların uygulanması gereğinin onaylanması için, bir başkanlık açıklaması veya Güvenlik Konseyi açıklaması olabileceğini belirtti.

Anastasiadis, geçtiğimiz cuma günü yemekte buluştuğu BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin temsilcilerini Kıbrıs sorunu, BM Genel Sekreteriyle olan görüşmesi, “Maraş aleyhindeki tehditler” ve kendilerinin Güvenlik Konseyi’ne başvurma kararı konusunda bilgilendirdiğini de dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU’NA YANIT: “İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNÜ ORTAYA KOYMAK İÇİN BEŞLİ GÖRÜŞME İSTİYOR”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çözüm temelinin netleşmesi için neden beş taraflı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ettiğinin kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis, buna karşılık “Muhtemelen iki devlet çözümünü tercih ettiği konusunda bize baş başa söylediği şeyi masaya koymak istiyor” iddiasında bulundu.

Anastasiadis kendisinin ise buna “Çıkmazlardan kaçınmak için, yetkiler açısından merkezi olmayan bir federasyon seçeneğine, parlamenter demokrasi seçeneğine, hatta Belçika modeline sahip oldukları şeklinde yanıt verdiğini” dile getirdi.

“Fakat kendisinin hiçbir zaman iki kesimli iki toplumlu federasyondan kaçmadığını” savunan Anastasiadis, “Bunların ısrarların sonucunda meydana gelen çıkmazlardan kaçınılması için alternatif öneriler veya düşünceler olduğuna” işaret etti.

Anastasiadis, “Bunun, problemlerin aşılmasına yardımcı olması için, bazı yeni fikirleri tereddütsüz bir şekilde masaya koymaları için, BM Genel Sekreteri’nin bir çağrısı olduğunu” da ileri sürdü.

Haravgi gazetesi ise “Başkan Doğru Hazırlık İçin Beşli Görüşme Diyor- Türk Tarafı Başka Çözüm Çeşitlerinde Israr Ederse Diyalog Yok- Maraş’la ilgili BM Güvenlik Konseyine Başvuru Bu Hafta” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in Ekim ayı içerisinde üçlü görüşme yapılmasını kesin olarak haber verdiğini, aynı zamanda Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun istediği gibi, çözüm şeklinin ele alınması için, değil fakat prosedürel konularla ilgili olarak beşli bir görüşme yapılmasıyla hem fikir olduğunu yazdı.

Haber Alithia gazetesinde ise “Maraş Güvenlik Konseyine- Başvuru Hafta İçinde Yapılıyor” başlığıyla manşetten yer aldı.

PARTİLER

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York temaslarının sona ermesini yorumlayan AKEL partisi ise açıklamasında, Anastasiadis’in bundan böyle BM Genel Kurulu kürsüsünden söylediklerine tutarlılık ve süreklilik göstermesi gerektiğini aynı zamanda içerisinde bulunulan anların kritikliğinin, ne hatalara, ne de geriye gidişlere izin vermediğini savundu.

EDEK partisi açıklamasında, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu doğru temele koymasının zamanının geldiğini söylerken, Ekologlar ise Maraş için BM Güvenlik Konseyi’ne iyi hazırlanmış bir başvuru yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Başpiskopos Hrisostomos ise açıklamasında Anastasiadis’in New York’ta bulunmasını olumlu bulduğunu dile getirdi.