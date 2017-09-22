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Anastasiadis'ten Erdoğan'a 8 soru: "Bağımsız devlet istememiz mantıksız mı?"

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Anastasiadis'ten Erdoğan'a 8 soru: "Bağımsız devlet istememiz mantıksız mı?"
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki rolü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm çabalarındaki rolüne değinerek Erdoğan’a sekiz soru yönetti. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün New York’ta, 72nci BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki rolü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm çabalarındaki rolüne değinerek Erdoğan’a sekiz soru yönetti. 

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’a Sekiz Soru” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya geniş yer ayırdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki sorumluluğu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm çabalarındaki rolüne değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aşağıdaki sekiz soruyu yönetti:

“1. Yabancı ülkelerin garantilerinin, müdahale haklarının olmadığı, işgal güçlerinden kurtulmuş bağımsız ve egemen bir devlet istememiz mantıksız mıdır?

2. Tüm kararların kendi vatandaşları tarafından, dış müdahaleler olmaksızın alındığı normal bir devleti destelememiz mantıksız mıdır?
3. AB üyesi olan bir ülkenin Birliğin aldığı kararlarda etkin katılımının bulunması mantıksız mıdır?
4. Çağ dışı kalmış Garantörlük Anlaşması’nın sona ermesini ve BM anayasasına, AB ve Avrupa Konseyi anlaşmalarına dayanan güçlü bir güvenlik sisteminin kurulmasını öngörmemiz mantıksız mıdır?
5. Anlaşmanın öngörülerini normal ve güvenli şekilde uygulanması ve yerine getirmesi, BM’nin herhangi bir ilkesine ve AB’nin kurumlarına aykırı mıdır?
6. Ayrıca, Türkiye’nin bu rolü üstlenmedeki ısrarını reddetmemiz mantıksız mıdır?
7. Acaba federal bir devletin anayasasında, federal düzeyde alınacak kararların devletin üyelerinden en az birinin, özellikle de bu Federasyonun üyelerinden biri üçüncü bir ülke tarafından kontrol ediliyorken, olumlu oyunu gerektirmesi öngörülür mü?
8. Son olarak, Türkiye’nin önerileri temelinde bulunacak bir çözümün kalıcı ve fonksiyonel bir devletin oluşmasını sağlayacağını iddia edebilecek biri var mı?”.

Habere göre Anastasiadis konuşmasının devamında, garantörlük anlaşmasının Türkiye tarafından kötüye kullanıldığını ve bu durumun Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için, statükonun devamı sebebiyle, hala devam eden acılara ve işkencelere yol açtığını iddia ederek bu sebepten ötürü müzakerelerin başlamasından itibaren garantörlük anlaşmasının ve müdahale haklarının sona ermesi ve yabancı orduların tamamen çekilmesi konusunda bir bitiş tarihinde (sunset clause) anlaşmaya varılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Anastasiadis, bunun, BM Genel Sekreteri’nin de 4 Temmuz 2017 tarihli açıklamasında, bir çözüme ulaşılabilmesi için gösterilen çabaların gerekli bir unsuru olduğunu benimsediği bir prensip ilkesi olduğunu vurguladı.
BM Genel Sekreteriyle bugün gerçekleştireceği görüşmede, kendisinin (Guterres) ortaya koyduğu çerçeve BM kararları temelinde müzakerelere hemen başlamaya hazır olduklarını ileteceğini ifade eden Anastasiadis, sonuç alınabilecek yeni bir Kıbrıs konferansı yapılabilmesi için ise tüm tarafların güçlü siyasi irade ve kararlılığa sahip olmaları ve çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini savundu.

Anastasiadis, “Kıbrıs halkının vizyonunun, kabul edilemez statükonun sona ermesi ve Kıbrıslı Rumlar il Kıbrıslı Türklerin gelecekteki kuşaklarına barışçıl, güvenli ve refah içinde bir gelecek bırakacak federal bir devletin kurulmasıdır” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, çözüm müzakerelerinin başarısız olmasının sorumlusunun Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu olduğu iddiasını da yinelediği konuşmasında Güven Yaratıcı Önlemlere de değindi.

Anastasiadis, Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri’nin raporları temelinde, sözde yasal sahiplerinin kapalı bölge Maraş’a geri dönmeleri ve yerleşmeleri gibi, karşılıklı uygulanacak Güven Yaratıcı Önlemlerin, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyacak bir ortam yaratarak oyunun gidişatını değiştireceği iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler ise Anastasiadis’in konuşmasını şu başlıklara yansıttılar:
Politis: “Erdoğan’a Seçin Öncesi Soruları – Başkan: Türkiye Çözümü Denetleyemez – BM Aracılığıyla Seçim Propagandası”.

Alithia: “Anastasiadis’ten Erdoğan’a Sıcak Sorular”.

Haravgi: “Anastasiadis Karşılıklı Güven Yaratıcı Önlemler ve Hazırlık İstedi”.

 

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