Anastasiadis’ten Gürcistan’a ilk resmi ziyaret

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Gürcistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in onuruna dün gece resmi yemek düzenlendiğini ve Anastasiadis’in burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile Gürcistan’ın yeniden birleşme konusunda ortak beklentileri bulunduğunu söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Gürcistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini kaydederek, Uluslararası Cenevre Görüşmeleri’nin olumlu sonuçlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Anastasiadis, mevkidaşı Salome Zurabişvili’yi Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirerek, Gürcistan’ınçözüme verdiği destekten ötürü şükranlarını da sundu.

Zurabişvili ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin teyit edildiğini belirten Anastasiadis, işbirliğinin gerek ikili, gerekse çoklu düzeyde geliştirilmesi için anlaşma yapıldığını kaydetti.

Anastasiadis, iki ülke arasında sağlık, tarım ve gizli bilgi alışverişi alanlarında anlaşma ve memorandumlar imzalanmasıyla kurumsal çerçevenin sağlamlaştırıldığını da belirtti.

Habere göre Zurabişvili de, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ve karşılıklı desteğin, gelecekte de devam etmesi dileklerini iletti. Zurabişvili, Güney Kıbrıs’ın Yalya köyünde bulunan Gürcü Manastırı’nın da, iki halkın dostluğunun sembolü olduğunu söyledi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Anastasiadis’e Gürcistan ziyaretinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in eşlik ettiğini ve Hristodulidis’in, mevkidaşı Davit Zalkaliani ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis-Zalkaliani görüşmesinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin vurgulandığını ve ticaret, yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Haberde, iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşma ve memorandumlarına, Hristodulidis ile Zalkaliani’nin imza koyduğu kaydedildi.