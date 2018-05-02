Anastasiadis’ten Guterres belgesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ve öncelikle Türkiye’nin, çerçevede yer alan bazı önlemleri beniyseyip benimsemediklerine açıklık getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Güvenlik ve garantiler konusunda kelimesi kelimesine bahsi geçen önlemler şunlardır. ‘İhtiyaç duyulan, eskisinin devam etmesi değil, yeni bir güvenlik rejimidir. Tek taraflı müdahale hakkı ve Garantörlük Anlaşması iptal edilmelidir. Mevcut durumun yerine, tüm Kıbrıs’ın ve iki toplumdan Kıbrıslıların tamamının güvenli hissedeceği ve uluslararası boyutu da içeren, çözümün uygulaması, izlenmesi, denetlenmesi ve yürürlüğe konmasıyla ilgili güçlü mekanizmalar getirilmelidir. Bugünkü garantör güçler, kendi yükümlülükleri uygulayacak ve bu yükümlülüklerin uygulanmasını denetleyecek pozisyonda değildir.’ Anastasiadis, yabancı ordularla ilgili yer alan önlemleri kelimesi kelimesine sıraladı. ‘Çözümün yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren yabancı askerlerin sayısında büyük bir azalma yapılmalıdır ve sonrasında askerlerin sayısı 1960 seviyesine indirilmelidir. Geriye kalan askerlerin tamamen adadan ayrılmasının gözden geçirilmesinin yerine, son tarih belirlenmesiyle ilgili olarak, bu konunun 3 garantör ülkenin Başbakanlarının katılımıyla görüşülmesi gerekti.

Anastasiadis, Akıncı’nın teklifine yönelik olumlu gelişme ifadesini rasgele değil bilerek kullandığı, çünkü Cran Montana müzakerelerinin çıkmaza girmesinin sebebinin, Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin, söz konusu mesele üzerindeki son derece zıt tezleri olduğunun iyi bilindiğini ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının, Cran Montana çıkmazından sonra yaptığı açıklamalara rağmen, söz konusu zirvede ortaya koyduğu tezlerde ısrar etmemesi durumunda, gerçekten diyaloğun derhal yeniden başlaması için koşulların oluşturulduğunu söyledi. Rum lider ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin önlemleri temelinde, 4, 5 ve 6 Temmuz’da, önlemlerin her biri için, Guterres çerçevesinin 6 noktasını da içeren, genel ve kapsamlı bir paket içinde, eksiksiz öneriler sunduğunu belirtti. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının böyle birşey yapmadığına ve Guterres çerçevesiyle tam anlamıyla zıt olan, en baştaki tezlerinde ısrarcı kalarak, müzakereleri çıkmaza sürüklediğini iddia etti. Bunun sonucunda, yanlış yorumlardan ve sansasyonel açıklamalardan kaçınılması ve Antonio Guterres’in diyaloğun yeniden başlamasına izin veren koşulların oluşup oluşmadığıyla ilgili net bir resim elde etmesi için, Türkiye’ye ve Akıncı’ya tezlerine açıklık getirmeleri ve Genel Sekreter’in parametrelerini kabul edip etmediklerini açıklamalarına yönelik çağrı yaptı. Rum lider, dün Genel Sekreter’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifin araştırılması için temsildi atama niyetinin kesinleştiğini açıkladı. Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafından Antonio Guterres’in önerisine derhal olumlu yanıtın verilmesi için talimatta bulunduğunu söyledi.