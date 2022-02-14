Anastasiadis’ten GYÖ’ler ve Yaptırımlar Konusunda Açıklama

Rum hükümetinin, adadaki iki toplum arasında güven inşa edilmesine dair önerdiği tedbirlerin Lefkoşa Rum kesiminin ilk seçeneğini teşkil ettiği ve Rum tarafının Türkiye aleyhindeki önlemleri “bir sonraki duyuruya kadar buzdolabına koyduğu” öne sürüldü.



Fileleftheros gazetesi “GYÖ’ler İlk Seçenek- Türkiye Aleyhindeki Önlemler Bir Sonraki Duyuruya Kadar Buzdolabına Konuldu” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in tüm önemli karar alma merkezlerinin bilgilendirilmesi için bir maraton başlattıklarını; çabanın ağırlığının ise Türkiye aleyhinde önlemler alınması yerine, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) talep eden AB’deki ortaklara verildiğini yazdı.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Türkiye aleyhinde talep ettiği önlemlerin tam anlamıyla iptal edilmediğini söylediğini ileten gazete, Anastasiadis’in “yaptırımların teknik komitede olduğunu ve teknik komitenin önlemler üzerinde daha fazla çalışacağını” söylediğini aktardı.



Anastasiadis’in GYÖ’lerin ise “uygun ve olumlu bir ortam meydana getirilmesi için harcadıkları çabada olumlu bir adımın göstergesini teşkil ettiğini söylediğini” ileten gazeteye göre, Anastasiadis “Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumun ihlali, gerek Kıbrıs MEB’i, gerekse kısa süre önce meydana gelen olaylar (Denya’daki olay) konusunda yasadışı bir şekilde hareket etmekten vazgeçmesi gerektiği” iddiasında bulundu.



Anastasiadis “bunların uzlaşmazlık ve yeni oldubittiler meydana getirilmesi konusundaki bir ısrarı göstermekte olduğunu” da ileri sürdü.



Anastasiadis’in yabancı merkezlerin bilgilendirilmesi çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hali hazırda niyetlerini bildirdiğini de yazan gazete, Anastasiadis’in buna paralel olarak, önümüzdeki günlerde Fransa Cumhurbaşkanını bilgilendirmeyi planladığını, aynı zamanda Almanya Başbakanıyla da görüşmeyi istediğini ifade etti.



Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise kısa süre önce Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Amerikan hükümetini GYÖ’ler konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Kasulidis’in önümüzdeki hafta AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le yapacağı görüşmede ise, Rum tarafının önerilerine atıfta bulunacağını belirtti.

Anastasiadis’in önerilerinin iç cephede bazı tepkilere neden olduğunu da yazan gazete, EDEK partisinin “GYÖ’lerin kışkırtıcı Türk tutumunu engellemediğini, bunun aksine bunların devam etmesini gözettiğini” öne sürdüğünü iletti.



Gazete iç sayfadan “Önlemleri Donduruyor, Güven Yaratıcı Önlemleri Öne Koyuyor” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Rum kesiminin, Kıbrıs Türk tarafına yönelik önerileri konusunda AB, ABD ve BM’yi bilgilendirdiğini yazdı.



Haberinde Rum kesiminin önerilerinin hali hazırda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından reddedildiğini de öne süren gazete, Anastasiadis’in dün “Ay. Marona” yortusu esnasında yaptığı açıklamada “özlü Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) kandırmak için yapılmadıklarını söylediğini” yazdı.



Anastasiadis sözlerinin devamında “BM’nin Maraş’la ilgili kararlarının uygulanması, Ercan havalimanının BM idaresi altında çalışması, Mağusa limanının işletilmesi ve Türkiye’nin Kıbrıs gemi ve uçaklarına yönelik ambargosunun kaldırılmasına” ilişkin önerilere atıfta bulundu.



Anastasiadis, defalarca kez Kıbrıs sorununun çözümünün, Türkiye’nin doğal zenginliğin değerlendirilmesiyle ilgili süreçlere katılımı veya doğal gazın taşınmasıyla ilgili söz hakkına ve role sahip olma konusundaki istek veya planlamalarının görmezlikten gelinmemesi için, enerji programının yeniden değerlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.



Haber Alithia gazetesinde “Yaptırımlarla İlgili Talep Sürüyor, GYÖ’ler Başka Konu- Yaptırımlarla İlgili Talep Sürüyor, GYÖ’ler İyi Niyet Adımı”, Haravgi’de “Yaptırımlar Üzerinde Çalışıyoruz, Ancak GYÖ’leri İleriye Götürüyoruz”, Politis’te ise “GYÖ’ler Öncelik” başlıklarıyla yer buldu.