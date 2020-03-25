Rum yönetimi pandemik Covit-19’un yayılma hızını kontrol altında tutabilmek için sokağa çıkışlara kısmî kısıtlama getirdi. Yeni önlem dün saat 18.00’de devreye girdi. Zorunlu çıkışlara izin başvuruları için oluşturulan SMS hattı ilk andan itibaren aşırı yığılma (aynı anda 30 bin başvuru) nedeniyle devre dışı kaldı. Bunun üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından bir sonraki adımın tam bir sokağa çıkma yasağı olacağı ihtarında bulundu.

Alithia’nın “Polis ve Ordu Sokakta… Anastasiadis’ten İhtar: Kötüye Kullanma veya İtaatsizlik Halinde Yeni Tedbir, Sonraki Adım; İstisnasız Sokağa Çıkma Yasağı Olacak” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum polisi ve RMMO, dün saat 18.00’de yürürlüğe giren ve 14 Nisan’a kadar sürecek kısmî sokağa çıkma yasağını uygulamak için sokağa indi.

150 EURO PARA, 6 AYA KADAR HAPİS

Rum Polis Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı polis ve askerin devriye gezeceğini, RMMO mensuplarının, insanların toplanabileceği alanları koruyacağını açıkladı. Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin istisnasız her yerde hatta marketler, eczaneler, mahallelerde de yapılacağını, yasağa uymayanlara cezai işlem (6 aya kadar hapis) dışında 150 Euro’luk para cezası kesileceğini hatırlattı.

Kısmî sokağa çıkma yasağını önceki akşamki halka seslenişi ile ilan eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam da sosyal medya hesabından şu ihtarda bulundu: “Yeni önlemlere itaatsizlik veya (sokağa çıkma izinlerinin) kötüye kullanılması halinde bir sonraki adım istisnasız, tam bir sokağa çıkma yasağı olacak.”

Politis edindiği bilgilere dayanarak, Rum polisinin, artık kapandığı ve kullanılmadığı için eskisi kadar personel bulundurmasına gerek kalmayan havaalanları, limanlar ve KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarında görevlendirdiği memurlarını buralardan çekerek, kısmî sokağa çıkma yasağının uygulanmasında kullanacağını haber verdi.

Gazeteye göre yeni yasağın uygulanması için polise, anti-terör eğitimi verilerek havaalanlarında görevlendirilen RMMO personeli de kullanılacak ve gerekmesi halinde askerî polis mensupları da devreye sokulabilecek.

LİMASOL METROPOLİTİ KISMÎ YASAKTAN ÖNCE AYİN YAPTI

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in önceki akşam açıkladığı kısmî sokağa çıkma yasağı çerçevesinde dini ibadet yerlerinin kapatılmasına rağmen Limasol Metropoliti’nin “Yorti tu Evangelismu” (Evangelizm Bayramı) nedeniyle, kısmî sokağa çıkma yasağının başlama saatinden iki saat önce saat 16.00’da kilisede akşam ayini düzenlediğini yazdı.

Metropolitin, ayine isteyen herkesin katılabileceğini açıklaması üzerine, ayine, yaşlılar ve yanlarında küçük çocukları bulunan birçok ailenin de katıldığına işaret edildi.

SİYASİ PARTİLER GECİKMİŞ VE EKSİK BULDU

Gazete Rum siyasi partilerinin, önceki akşam ilan edilen ve dün akşamüzeri yürürlüğe giren kısmî sokağa çıkma yasağını destekleyen ve halka, yeni yasağa uyma çağrısı yapmakla birlikte zamanlamasını eleştiren ve eksiklikleri olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptıklarını yazdı.

Habere göre bazı siyasi partiler bunun, çok önceden alınması gereken bir tedbir olduğu görüşünü ortaya koyarken bazıları, covit-19’un neden olduğu ekonomik krizin giderilmesine yönelik maddeler içermemesini eleştirdi.

BM BARIŞ GÜCÜ VE İNGİLİZ EGEMEN ASKERÎ ÜSLERİ

Yine Fileleftheros Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün ve İngiliz egemen askerî üslerinin de Rum yönetiminin açıkladığı önlemlerle uyumlu, kendi covit-19 önlemlerini aldıklarını haber verdi.

Habere göre BM Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün, personelini salgından koruma tedbirlerini artırdığını, Kuzey’de yaşayan Rum ve Maronitlere insanî yardımlarını sürdürmek için çaba harcadığını, güce her yeni katılan kişinin göreve başlamadan önce 14 gün karantinada tutulduğunu açıkladı.

İngiliz egemen askerî üsleri de Rum yönetimi tarafından açıklanan önlemleri kendi bölgesinde uygulayacağını açıkladı.