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Anastasiadis’ten Papadopulos’a eleştiri

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Anastasiadis’ten Papadopulos’a eleştiri
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakereleri çerçevesinde sunduğu önerileri geri çekeceğini açıklayan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u eleştirdi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkan seçilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde izleyeceği politikalardan dolayı DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a eleştirilerde bulundu.

Habere göre, Anastasiadis dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Papadopulos’un başkan seçilmesi durumunda Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerde son 10 yılda sunduğu ve taviz olarak nitelendirdiği önerileri geri çekeceği açıklamasının, aralarında babası Tasos Papadopulos’un da bulunduğu eski başkanlara hakaret niteliği taşıdığını belirtti.

Seçilmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşme talebinde bulunacağını da açıklayan Papadopulos’a, Guterres’in sürecin sil baştan başlamasını kabul etmeyeceği yanıtını veren Anastasiadis, uzlaşı noktalarının geri çekilmesinin BM’nin çabalarının sonu anlamına geleceğini öne sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunda sözüne ettiği uzlaşılara değinen Anastasiadis, söz konusu uzlaşıların, 15 Mayıs-6 Temmuz arasında “iç konulara ilişkin uzlaşılar” olduğunu savundu.

Anastasiadis, “Elbette uzlaşılar mevcuttur. Ancak bütünlüklü bir çözüme ulaşılması için uzlaşıya varılması gereken farklı görüşler de vardır.” şeklinde konuştu.

Gazeteye göre, Anastasiadis, enerji konularına da değindiği ve Yunanistan’la Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunu Yunan liderliğiyle görüştüğünü söyledi.

Anastasiadis, “Geri sadece koordinatların BM’ye sunulması kaldığı” ifadesini kullandı.

Anastasiadis,  sözlerini “Türkiye’nin asimetrik şekilde tepkisini çekmek istemiyoruz. Hedefimiz, haklarımızı uygulamak ve enerji planlarını hayata geçirebilmek için Türk kışkırtmalarına yanıt vermekten kaçınmaktır” şeklinde sürdürdü.

Anastasiadis ayrıca, başkanlık seçimlerinde işbirliği yapma konusuna da değindi ve ilkelerinden vazgeçmektense evine geri dönmeyi tercih edeceğini vurguladı.

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