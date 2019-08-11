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Anastasiadis'ten Türkçe bayram mesajı

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Anastasiadis'ten Türkçe bayram mesajı
Anastasiadis'ten Türkçe bayram mesajı

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Anastasiadis, Twitter hesabında Türkçe olarak “Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; barış, refah ve huzur dolu günler dileriz” mesajını paylaştı.

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