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Anastasiadis'ten Türkçe Ramazan Bayramı kutlaması

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Anastasiadis'ten Türkçe Ramazan Bayramı kutlaması
Anastasiadis'ten Türkçe Ramazan Bayramı kutlaması

İşte o paylaşım;

Ramazan Bayramını kutlayan tüm Kıbrıslı Türk hemşerilerimize ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlara sağlık, barış ve refah için en iyi dileklerimi sunarım. Bayramınız Kutlu Olsun.

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