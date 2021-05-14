Anastasiadis'ten Türkçe Ramazan Bayramı kutlaması

İşte o paylaşım;
Ramazan Bayramını kutlayan tüm Kıbrıslı Türk hemşerilerimize ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlara sağlık, barış ve refah için en iyi dileklerimi sunarım. Bayramınız Kutlu Olsun.
Ramazan Bayramını kutlayan tüm Kıbrıslı Türk hemşerilerimize ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlara sağlık, barış ve refah için en iyi dileklerimi sunarım. Bayramınız Kutlu Olsun.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 14, 2021
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