Anastasiadis’ten Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı vesilesiyle, kişisel sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımladı. Rum Lider, yayımladığı mesajında tüm Müslümanlara iyi dilek temennilerinde bulundu.

Anastasiadis, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız, Kıbrıs’ta ve dünyada Ramazan Bayramını (Eid al-Fitr) kutlayan tüm Müslümanlara en iyi dileklerimi iletiyorum.

Keşke bu dönem herkese sağlık, refah ve barış getirse. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Eid Mubarak”