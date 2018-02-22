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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Anastasiadis'ten Türkiye'ye doğalgaz çağrısı

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Anastasiadis'ten Türkiye'ye doğalgaz çağrısı
Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis denizde doğalgaz arama haklarının ihlâl edildiğini söyledi. Anastasiadis, Türkiye'yi müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis Türk hükümetine, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili anlaşmazlıktaki tutumunu değiştirmesi için çağrıda bulundu.

Anastasiadis, Ankara ve Kuzey Kıbrıs yönetiminin tutumunun Kıbrıs halkının çıkarlarına uygun düşmediğini söyledi. Anastasiadis Kıbrıs yeniden birleştiğinde doğalgaz aramalarının hem Türk, hem de Rum tarafının yararına olacağını belirtti.

Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs yönetimini yeniden görüşme masasına davet eden Anastasiadis Rum kesiminin enerji ikmaliyle ilgili planlarını değişmeyeceğini ve egemenlik haklarının ihlaline son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs açıklarından doğalgaz çıkarımıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle İtalyan ENİ şirketinin arama gemisi Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuştu. İtalyan şirketi arama gemisinin Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinde yer alan sulara gitmekte olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası şirketleri Kıbrıs açıklarında doğalgaz çıkarma çalışmalarına katılmamaları hususunda uyardı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum tarafını doğalgaz rezervleri sadece kendilerine aitmiş gibi davranmakla suçladı.

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