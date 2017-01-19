Anastasiadis’ten yeni AP başkanına tebrik mektubu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı olan İtalyan Antonio Tajani’ye bir tebrik mektubu gönderdiği haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis Tajani’ye gönderdiği mektubunda, Avrupa Birliği’nde, demokrasinin kalbinin Avrupa Parlamentosu olduğuna işaret etti.

Tajani’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti” halkı ve hükümeti adına, yapacağı çalışmalarda başarılar dileyen Anastasiadis, (Tajani’nin) bu zor zamanlarda, Avrupa Birliği ve kurumlarının vatandaşları için daha etkin olması için, çabalarını sürdüreceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Güçlü ve tutarlı bir AB’nin, ilke ve değerlerini dünya çapında güçlendirebileceğini ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs sorununa da değinerek, “Kıbrıs’ın, AB’nin, kapsamlı bir çözüme ilişkin olarak gösterilen çabalardaki desteğini, aynı zamanda yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın, AB’nin etkin ve faal bir üye devleti haline gelmesinin güvenceye alınmasını dayanak aldığını” dile getirdi.

Fileleftheros ise haberinde, DİSİ partisi liderliğinin de, AP Başkanlığına seçilmesinde ötürü Tajani’ye bir tebrik mektubu gönderdiğini yazdı.