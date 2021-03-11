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Anastasiadis’ten Yeni Ekonomi Biçimlerine Geçiş Açıklaması

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Rum Başkanlık Sarayında meslek örgütleriyle görüşmesinde, yeni ekonomi biçimlerine geçiş yapılması konusunda bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.
Anastasiadis’ten Yeni Ekonomi Biçimlerine Geçiş Açıklaması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Rum Başkanlık Sarayında meslek örgütleriyle görüşmesinde, yeni ekonomi biçimlerine geçiş yapılması konusunda bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in, şirketlerin merkezlerinin Güney Kıbrıs’a taşınması, araştırma ve inovasyon, eğitim, yenilenebilir enerji kaynakları, sağlık ve turizm üzerinde durularak, alternatif ekonomi biçimlerine de yatırım yapacaklarını açıkladığını yazdı.

Yeni, iddialı ve realist bir planı dizayn etmeleri ve hayata geçirmelerine izin verecek zamanın geldiğini dile getiren Anastasiadis, ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ilişkin planın, en büyük şahsi iddiası olduğunu sözlerine ekledi.

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