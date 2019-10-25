Anastasiadu: “Sivil Havacılık Dairesi 2020’de Kokkinotrimithia’ya taşınıyor”

Alithia’nın haberine göre Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Anastasiadu Sivil Havacılık Dairesi binasının Kokkinotrimithia’ya taşınması prosedürünü başlattıklarını, taşınmanın 2020 yılı içerisinde ve kademeli olacağını söyledi.

Anastasiadu bakanlığının, şu anda bir bölümü hava trafik kontrolörlerinin eğitimi için kullanılmakta olan Kokkinotrimithia’daki binanın bakım ve onarımı için Bayındırlık ve Ulaştırma Dairesi ve diğer devlet birimleri ile istişare halinde bulunduğunu söyledi. Bakan, taşınma öncesinde Sivil Havacılık Dairesi’nin yedek elektronik sisteminin alınacağını, bunun için Eurocontrol’den de danışmanlık hizmeti alarak, üretici şirketle istişare etmekte olduklarını anlattı.



Bakan Anastasiadu Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı özel nitelikli devlet şirketinin kurulmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu amaçla danışmanlık aldıkları Eurocontrol uzmanlarının rutin aralıklarda Güney’e gittiğini, şirketin şirketler mukayyitliğine kaydının çok yakında yapılacağını kaydetti.

Vailiki Anastasiadu yeni şirketin tam olarak çalışmaya başlaması, yetki ve taşınmaz varlıkların Sivil Havacılık Dairesi’nden bu yeni şirkete aktarımı için yaklaşık 18 aylık bir süre gerektiğini de sözlerine ekledi.