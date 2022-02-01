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Anastasides'in önerisi Mart'ta

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak adlandırdığı önerileri Mart ayı sonunda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında sunmasının beklendiği bildirildi.
Anastasides'in önerisi Mart'ta

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak adlandırdığı önerileri Mart ayı sonunda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında sunmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Tam Öneri Mart’ta Sunulacak” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler olarak adlandırılan önerilerini Mart ayı sonunda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında sunacağını iddia etti.

Gazete, Avrupa Konseyi toplantısına kadar söz konusu önerilere ilişkin çeşitli düzeylerde fikir teatisi ve temaslar yapılacağını belirtirken, özellikle Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in önümüzdeki dönemde ABD ve Brüksel’de temaslarda bulunmasının beklendiğini vurguladı.

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