“Anavatana selam, vurguna partizanlik devam”

İçinde yaşadığımız ekonomik kriz devam eder ve bu krizden çıkış için Anavatandan randevu beklenirken, Hükümet içindeki bazı Bakanlar, Türkiye ile ilişkileri germe pahasına partizanlık ve vurguna devam etmektedirler.

İçinde yaşadığımız ekonomik kriz devam eder ve bu krizden çıkış için Anavatandan randevu beklenirken, Hükümet içindeki bazı Bakanlar, Türkiye ile ilişkileri germe pahasına partizanlık ve vurguna devam etmektedirler.

Bunun en basit örneğini Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sergilemektedir.

Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyetinin yardım ve finansmanı ile 5.5 Milyon auro harcanarak tamamlanan Proje’nin kalan bölümü, “İstasyon projesi kapsamında meydana gelen belirsizlik dolayısı” ile durdurulmuş ve bundan sonraki harcamalar belirsizlikler giderilinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından bloke edilmiştir.

Türkiye Büyükelçiliği bu konudaki gelişmeleri ve bloke sebebini 03.08.2018 tarihinde yazdığı yazı ile Başbakanlığa bildirmiştir.

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hasan Alicik Büyükelçiliğin görüşlerini içeren yazıyı 7 Ağustos 2018 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmiş ve konu hakkında Ulaştırma Bakanından bilgi istemiştir.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, 10 Ağustos 2018 tarihinde verdiği cevapta Radar İstasyonunda görevli personelin iş yapmaması ve İstasyonda da eleman istihdamına gerek olmadığı gerekçesi ile oradaki personeli başka yere kaydırıldığını, oradaki bekçi hizmetinin ise özel güvenlik şirketlerinden hazırlanacağı söylenmiştir.

Özetle Ulaştırma Bakanı, Ağırdağ’daki personeli “orada elemana ihtiyaç yok” gerekçesi ile Ercan Havaalanında görevlendirmiş, oraya giden personele ise herhangi bir iş verilmediği için o personel evlerinde oturarak maaş almaya devam etmişlerdir.

Boşaltılan İstasyondaki güvenlik görevi için teklif alınan özel güvenlik şirketine ödenecek para yıllık yaklaşık 250 000 TL’dir. İddialara göre İstasyon için teklif alınan özel güvenlik şirketinin sahibi ile 7 Ocak seçimlerinde Halkın Partisinden aday olan ve kazanamayan Nurettin Çırakoğlu’dur. Oysa İstasyonun güvenlik görevini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da orada daha önce istihdam edilen kişiler tarafından sağlanabilirdi.

Sadece bu vahim durum bir HP’nın de diye diğer partilerin de bir farkınınolmadığını ve HP’nin de adam kayırma ve partizanlık konusunda diğer partilerden geri kalmadığını göstermektedir.

Türkiye ile ilişkiler bu şekilde gerilmekte ve anlamsız icraatlar yüzünden ekonomimize akması gereken sıcak paralar bloke edilmektedir.

Bu konuda Sayın Başbakan ve Başbakan yardımcısından açıklama beklemekteyiz.