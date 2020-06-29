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Anayasa değişiklik önerisi Meclis gündeminde

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Anayasa değişiklik önerisi Meclis gündeminde
Anayasa değişiklik önerisi Meclis gündeminde

Meclis Genel Kurulu Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşüyor. Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırımına ve yargının daha verimli çalışmasına için ilişkin düzenlemeler içeren Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte halkoyuna sunulması öngörülüyor. Meclis Başkanı 34 evet oyu ile onaylanabilecek değişiklik önerisi görüşmesinde, parti başkan ve temsilcilerini söz verdi.

Özyiğit: “Geçici 10. Maddenin olmadığı değişikliğe evet demeyiz”

Bir seçimle ilişkilendirilmiş, Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin değiştirilmesini kapsamayan tüm değişiklikleri Hayır diyeceklerini vurgulayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu öneriye de içeriğini desteklemelerine karşın bu nedenlerle hayır diyeceklerini açıkladı. YDP ve DP’den onay

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da ‘yeterli’ olmadığını belirttiği Anayasa Değişiklik önerisine üzülerek evet diyeceklerini açıkladı.

DP adına söz alan Serdar Denktaş da değişikliği yeterli bulmadığını kaydetti, buna karşın yargıya yönelik öngörülen değişiklikleri destekledikleri için, değişiklik önerisine de olumlu oy vereceklerini belirtti.

 

CTP ANAYASA DEĞİŞİME EVET OYU VERECEK

CTP adına kürsüye gelen Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, 2014 yılınca hazırlanan ‘Anaysa değişiklik paketi’ maddelerini tek tek hatırlattı, bugün, bu önerilerden sadece birinin yapılmaya çalışıldığını belirtti.

CTP olarak bir anayasa değişikliğinin hiçbir seçimle ilişkilendirilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koyduklarını altını çizen Akansoy, Yüksek Mahkeme’nin yargıç sayısı için olmazsa olmaz açıklaması üzerine değişikliğe olumlu yaklaştıklarını belirtti.

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