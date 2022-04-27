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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır

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Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü nedeniyle İstanbul'da 'Anayasa Yargısında Uluslararası İş birliğinin Önemi' toplantısı düzenledi. Toplantı Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasıyla başladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır

Arslan, "Anayasa Mahkemeleri, anayasa mahkemeleri işlevini gören yüksek mahkemeler, anayasal adaleti sağlamak ve bu yolla bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli olan kurumlardır. Bu göreviyle, misyonuyla birlikte artık modern demokrasilerin olmazsa olmaz unsuru haline gelmiştir. Çünkü demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır" dedi:

"Demokrasi sadece seçimden seçime halkın oy vererek yöneticilerini belirlemesi olmaktan çıkmış, özü itibariyle de yönetim biçiminin yanında temel hak ve özgürlükleri koruyan bir rejim olarak algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla anayasal demokrasilerin alameti farikası olarak da Anayasa Mahkemeleri ortaya çıkmıştır.

"Ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Görev yaptığımız ülkede insanımızın hak ve özgürlüklerini korumaya gayret gösteriyoruz. Mahkemelerimizin veya konseyimizin bazı ülkeler de anayasa konseyi olarak örgütlenmiş durumda veya yüksek mahkemelerin temel görevi bu. İnsanlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak".

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