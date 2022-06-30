Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nın 4 maddesini Anayasaya aykırı buldu...

“Bilişim Suçları Yasası”nın 4 fıkrası, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu.
DETAY Gazetesinin öğrendiğine göre Anayasa Mahkemesi;
Yasanın 14. Maddesinin 4. Fıkrasını Anayasa’nın 17. Maddesine,
18. Maddesinin 3. Fıkrasının B Bendini Anayasa’nın 19. Maddesine,
22. Maddesinin 1. Fıkrasını Anayasa’nın 17. Maddesine ve
23. Maddesinin 2. Fıkrasını Anayasa’nın 17. ve 18. Maddelerine aykırı buldu.
Tüm bunlarla birlikte Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nı yorumlarken, “Bu yasa kapsamında basın aracı olarak kullanılan cep telefonu veya laptoplara el konulmaz” ifadelerini kullandı.
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İŞTE ANAYSAYA AYKIRI BULUNAN MADDELER
Yasanın 14. Maddesinin 4. Fıkrası
(4)
El koyma işlemi sırasında yedeklemesi yapılan bilişim verilerinin tamamının veya bir kısmının zanlı veya sanığa veya vekiline teslim edilmesi durumunda bu veriler kullanılarak suç işlenebileceğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması halinde zanlı veya sanığa veya vekiline, el koyma işlemi yapılan verilerin imajı (adli kopyası) yerine bu imajın (adli kopyanın) içindeki verilerin matematiksel bir işlemden geçirilmesi sonucu elde edilen bütünsellik değerini içeren elektronik veri teslim edilir. Ayrıca bu Yasanın 7’nci maddesinde belirtilen 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 12’nci maddelerinde düzenlenen suçlardan herhangi birinin işlenmesine yarayan özel amaçlı üretilmiş cihazlar, dava sonuçlanana kadar iade edilmez.
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18. Maddesinin 3. Fıkrasının B Bendini
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22. Maddesinin 1. Fıkrası
22.
(1)
Yer verilen içeriğin haklarını ihlal ettiğini ve/veya hukuka aykırı olduğunu iddia eden kişi,
(A)
İçerik sağlayıcıya,
(B)
İçerik sağlayıcıya yazılı olarak başvurmasına rağmen ulaşamaması ve bunun yer sağlayıcı tarafından teyid edilmesi halinde yer sağlayıcıya
yazılı olarak başvurarak, hukuka aykırı ve/veya haklarını ihlal etttiği olduğu iddia edilen içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilir. İçerik veya yer sağlayıcı, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde bu talebi, söz konusu içeriği yayından kaldırmak veya bu mümkün değilse içeriğe erişimi engellemek suretiyle yerine getirir getirebilir. Talep, bu süre zarfında yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.
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23. Maddesinin 2. Fıkrası
Erişim sağlayıcı, bu maddenin (1)’inci fıkrasının (D) bendi uyarınca Kurum tarafından verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde, erişimin engellenmesi kararını yerine getirmezse Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilir.
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