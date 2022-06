Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nın 4 maddesini Anayasaya aykırı buldu...

18. Maddesinin 3. Fıkrasının B Bendini (3) (A) Erişim sağlayıcı; (a) Sağladığı hizmetlere ilişkin, trafik bilgilerini, iki (2) yıl süre boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki sunucularda saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. (b) Yukarıdaki (a) alt bendi uyarınca sakladığı trafik bilgilerine yalnızca Mahkeme kararıyla veya yasalardan kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla veya kullanıcılara sağladığı iş ve hizmetler kapsamında gerçekleştireceği iş ve işlemleri için zorunlu olması halinde ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere erişebilir ve erişilmesine izin verebilir. (c) Sakladığı verilere erişimin kaydını ayrıca tutar. (B) Yukarıdaki (A) bendi kurallarına aykırı hareket eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 10 (on) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.