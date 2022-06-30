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Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nın 4 maddesini Anayasaya aykırı buldu...

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Basın-sen ve TDP’nin açtığı davada çok önemli gelişme yaşandı.
Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nın 4 maddesini Anayasaya aykırı buldu...

“Bilişim Suçları Yasası”nın 4 fıkrası, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu.

DETAY Gazetesinin öğrendiğine göre Anayasa Mahkemesi;

Yasanın 14. Maddesinin 4. Fıkrasını Anayasa’nın 17. Maddesine,
18. Maddesinin 3. Fıkrasının B Bendini Anayasa’nın 19. Maddesine,

22. Maddesinin 1. Fıkrasını Anayasa’nın 17. Maddesine ve

23. Maddesinin 2. Fıkrasını Anayasa’nın 17. ve 18. Maddelerine aykırı buldu.

Tüm bunlarla birlikte Anayasa Mahkemesi Bilişim Suçları Yasası'nı yorumlarken, “Bu yasa kapsamında basın aracı olarak kullanılan cep telefonu veya laptoplara el konulmaz” ifadelerini kullandı.

 

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İŞTE ANAYSAYA AYKIRI BULUNAN MADDELER

Yasanın 14. Maddesinin 4. Fıkrası

(4)

El koyma işlemi sırasında yedeklemesi yapılan bilişim verilerinin tamamının veya bir kısmının zanlı veya sanığa veya vekiline teslim edilmesi durumunda bu veriler kullanılarak suç işlenebileceğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması halinde zanlı veya sanığa veya vekiline, el koyma işlemi yapılan verilerin imajı (adli kopyası) yerine bu imajın (adli kopyanın) içindeki verilerin matematiksel bir işlemden geçirilmesi sonucu elde edilen bütünsellik değerini içeren elektronik veri teslim edilir. Ayrıca bu Yasanın 7’nci maddesinde belirtilen 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 12’nci maddelerinde düzenlenen suçlardan herhangi birinin işlenmesine yarayan özel amaçlı üretilmiş cihazlar, dava sonuçlanana kadar iade edilmez.​

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18. Maddesinin 3. Fıkrasının B Bendini

 

 

 

 

(3)

(A)

Erişim sağlayıcı;

 

 

 

 

 

(a)

Sağladığı hizmetlere ilişkin, trafik bilgilerini, iki (2) yıl süre boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki sunucularda saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

 

 

 

 

(b)

Yukarıdaki (a) alt bendi uyarınca sakladığı trafik bilgilerine yalnızca Mahkeme kararıyla veya yasalardan kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla veya kullanıcılara sağladığı iş ve hizmetler kapsamında gerçekleştireceği iş ve işlemleri için zorunlu olması halinde ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere erişebilir ve erişilmesine izin verebilir.

 

 

 

 

 

(c)

Sakladığı verilere erişimin kaydını ayrıca tutar.

 

 

 

 

 

 

(B)

Yukarıdaki (A) bendi kurallarına aykırı hareket eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 10 (on) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

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22. Maddesinin 1. Fıkrası

22.

(1)

Yer verilen içeriğin haklarını ihlal ettiğini ve/veya hukuka aykırı olduğunu iddia eden kişi,

 

 

(A)

İçerik sağlayıcıya,

 

 

(B)

İçerik sağlayıcıya yazılı olarak başvurmasına rağmen ulaşamaması ve bunun yer sağlayıcı tarafından teyid edilmesi halinde yer sağlayıcıya

 

 

yazılı olarak başvurarak, hukuka aykırı ve/veya  haklarını ihlal etttiği olduğu iddia edilen içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilir. İçerik veya yer sağlayıcı, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde bu talebi, söz konusu içeriği yayından kaldırmak veya bu mümkün değilse içeriğe erişimi engellemek suretiyle yerine getirir getirebilir. Talep, bu süre zarfında yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

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23. Maddesinin 2. Fıkrası

Erişim sağlayıcı, bu maddenin (1)’inci fıkrasının (D) bendi uyarınca Kurum tarafından verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde, erişimin engellenmesi kararını yerine getirmezse Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilir.

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