  • BIST 1.392
  • Altın 454,091
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti

»
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini kararlaştırdı.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti

AYM, aynı gün içerisinde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetmişti.

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden "ilk inceleme" yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Demirtaş ve Pervin Buldan dahil 600 HDP'li için siyasi yasak istemi

Geçtiğimiz 17 Mart tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış, iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle "devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" öne sürülmüştü.

İddianamede, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile önceki eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li için siyasi yasak isteniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Dündar'dan skandal Fahrettin Koca iddiası: Bedeli ölçülemeyen bir arazi...31 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • HDP davasında iddianameyi iade eden AYM’den "odak" sürprizi: Partiye atfedilen eylemlerle, "odak" olma arasında ilişkilendirme yok31 Mart 2021 Çarşamba 17:54
  • Selahattin Demirtaş: HDP’yi kapatacaklarsa AKP’yi de kapatmaları gerekir31 Mart 2021 Çarşamba 17:45
  • Erdoğan: Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum31 Mart 2021 Çarşamba 15:22
  • 'Cennete gideceksin' vaadiyle restoran işletmecisini 50 bin TL dolandırdılar31 Mart 2021 Çarşamba 08:51
  • Sahte servisle beyaz eşya dolandırıcılığı30 Mart 2021 Salı 23:52
  • MGK: Doğu Akdeniz’de bölge dışı ülkeler tarafsız tutum sergilemeli30 Mart 2021 Salı 21:16
  • Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" tahliye edildi!30 Mart 2021 Salı 21:09
  • Times: Enflasyonun artması Erdoğan için hayra alamet değil30 Mart 2021 Salı 20:48
  • HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP- MHP iktidarı sürdükçe bu ülkede hiç kimse güvende değildir30 Mart 2021 Salı 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti