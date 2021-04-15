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Anayasa Mahkemesi Kaynakları:"Anayasaya göre Eğitim Bakanlığı'nın sadece izni değil, gözetim ve denetimi de gerekiyor"

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Anayasa Mahkemesi kaynakları, mahkemenin, Din İşleri Dairesi ile ilgili yapılan yasa değişikliği konusunda yapılan bir başvuru üzerine karar aldığını kaydetti.
Anayasa Mahkemesi Kaynakları:"Anayasaya göre Eğitim Bakanlığı'nın sadece izni değil, gözetim ve denetimi de gerekiyor"

“KKTC’de Kuran Kursları kapatıldı” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Din İşleri Komisyonu’nun Hafızlık Eğitimi düzenleme yetkisinin, Eğitim Bakanlığı’ndan sadece alınacak “izin” ile yapılabileceği nedeniyle Anayasaya aykırı bulunduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kaynakları, mahkemenin, Din İşleri Dairesi ile ilgili yapılan yasa değişikliği konusunda yapılan bir başvuru üzerine karar aldığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi kaynakları, yasa değişikliğiyle “Din İşleri Komisyonu” kurulmasının, bu Komisyonun din adamlarının yeterlilik sınavlarını yapmasının ve din adamlarının görevlendirmesi konusunda karar vermesinin laiklik ilkesine ve dolayısı ile Anayasaya aykırı bulunmadığı vurgulandı.

Bununla birlikte yasa değişikliğiyle “Din İşleri Komisyonu”nun görevleri arasında “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı”nın “izniyle” hafızlık eğitimi verilmesinin de öngörüldüğü ve bu konunun da değerlendirildiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi kaynakları KKTC Anayasası’na göre, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın “gözetiminde ve denetiminde” olması gerektiğini, “iznin”, “gözetim ve denetimi” kapsamadığını, ve bu nedenle bu maddenin Anayasaya aykırı bulunduğunu bildirdi.  Söz konusu kaynaklar, KKTC Anayasası’na göre, iznin yanı sıra her türlü eğitimin verileceği mekanların ve eğitimi veren kişilerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından denetlenmesini öngördüğünün de altını çizdi.

Anayasa Mahkemesi’nin ayrıca, Din işleri Başkanı’nın, yardımcısını bir kriter olmadan belirlemesine olanak tanıyan değişikliği de, keyfi ve sınırsız yetki verildiğinden ve yasamanın yetkisini idareye devrettiğinden Anayasaya aykırı bulduğu belirtildi.

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