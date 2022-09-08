Anayasa Mahkemesi, yerel seçimin ertelenmesini aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını, Anayasa'ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı buldu. Mahkeme, yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığında yaptığı toplantıda, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bugün, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında dosyalanan davanın görüşülmesini tamamlayarak kararını açıkladı.

CTP, yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Değişiklik Yasası, yer yıl haziran ayında yapılan yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini öngörüyor.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan CTP Milletvekili ve Hukukçu Ürün Solyalı, Meclis’te, bahse konu yasanın Anayasaya aykırı olduğu ve CTP olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracakları uyarısında bulunduklarını anımsatarak, hükümete “kaos yaratıyor" eleştirisinde bulundu.

“Bundan sonra üretilecek her karar Anayasaya aykırı olacak” diyen Solyalı, Meclis’te yeni seçim tarihinin konsensusla belirlenmesi halinde kendilerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayacağını ancak diğer parti, sendika veya kişilerin başvurma hakkı olabileceğini belirtti.

“BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN (ÖZEL) YASA İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI’NIN KARARINI BEKLEYECEĞİZ”

Meclis’te konunun Anayas'aya aykırılığı daha fazla büyümeden çözülmesi ve seçim tarihini konsensusla belirleyecek bir yöntem bulunması gerektiğini kaydeden Solyalı, Cumhurbaşkanının Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili kararını ortaya koymak için iki günü kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanının, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yı onaylamak, Meclis’e göndermek veya Anayasa Mahkemesi’ne göndermek üzere üç seçeneği olduğunu kaydeden Solyalı, “Cumhurbaşkanı’nın kararını bekleyeceğiz” dedi.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisince kabul edilen yasaları on beş gün içinde Resmi Gazete'de yayımlar. Yayımlanmasını uygun bulmadığı yasaları bir daha görüşülmek gerekçesiyle aynı süre içinde Cumhuriyet Meclisi'ne geri gönderir. Cumhuriyet Meclisi, geri gönderilen yasaları, değiştirerek veya aynen, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul ederse, yasa Cumhurbaşkanınca yayımlanır.