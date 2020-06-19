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Anayasa Mahkemesi'nden Demirtaş için hak ihlali kararı

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AYM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi'nden Demirtaş için hak ihlali kararı

AYM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen avukatı Benan Molu, "İkinci tutukluluk, ilk tutukluluğun devamı niteliğinde olduğu için Demirtaş'ın 20 Eylül 2019'dan beri cezaevinde kaldığı her gün, verilen bu makul süreyi aşan tutukluluğun devamıdır ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekmektedir" dedi.

AYM, tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğini kararlaştırdı. Mahkeme Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Tutukluluk incelemesinin yapılmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği iddiasının “konu bakımında yetkisizlik” gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar veren AYM, tahliye talepleri ve tutukluluğa itirazların karara bağlanmamasının ihlal olduğu başvurusunu ise “süre aşımı” nedeniyle kabul edilemez buldu.

Ayrıca kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ve Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

AVUKATI: DEMİRTAŞ’IN SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Benan Molu, Demirtaş’ın cezaevinde tutulduğu sürenin göz önünde bulundurulduğunda derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Molu, AYM’nin hak ihlali kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Demirtaş 20 Eylül 2019’da, şüphelisi olmadığı bir soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’dan beri isnat edilen delillerle fakat farklı suç isnadıyla tekrar tutuklanmıştı. AYM kararında özellikle tutuklamanın hukukiliğiyle ilgili verdiği ilk kararının arkasında olduğunun ve ikinci tutuklulukla ilgili başvurumuzun incelemede olduğunun altını çizmiş. İkinci tutukluluk, ilk tutukluluğun devamı niteliğinde olduğu için Demirtaş’ın 20 Eylül 2019’dan beri cezaevinde kaldığı her gün, verilen bu makul süreyi aşan tutukluluğun devamıdır ve Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekmektedir.”

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman da “Bu kararın önemi, 20 Eylül 2019 tarihinde verilen ve hala devam eden ikinci tutukluluğa etkisi olacaktır. AYM bu karar ile 6-8 Ekim olayları nedeniyle Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 ile 2 Eylül 2019 tarihleri arasındaki tutukluluğunu makul bulmayıp ihlal kararı verdiğinden ve  ikinci tutuklaması da aynı sebebe dayandığından bu ikinci kararın bir geçerliliği kalmamıştır. Kısaca Demirtaş, 6-8 ekim olayları nedeniyle tutuklu kaldı ve bu kararla da ihlal tespit edildi; ikinci tutuklama aynı sebebe dayandığından derhal buna son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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