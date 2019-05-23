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Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler Sempozyumu gerçekleşti

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Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler Sempozyumu gerçekleşti
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler Sempozyumu gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleşiyor.

23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan söz konusu Sempozyum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den aralarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili’nin de yer aldığı birçok kişiyi ağırlıyor.

Bugün saat 09:30’da açılış konuşmalarının ardından başlayan Sempozyumda, ilk oturum DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk “Anayasa Şikayeti Tarihsel Gelişim”, Prof. Dr Fazıl Sağlam “Bireysel Başvuru İçin Öngörülen ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamı’ Ne Demek ?”, Doç. Dr. Tolga Şirin “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Mekanizmasının Normatif ve Belirgin Sorunları”, Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan Öncü “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı” başlıklı tebliğlerini sunuşunu yaptı. (MHA)

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