Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararı açıklandı

Twitter'da paylaştığı bir mesaj nedeniyle "örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla 2,5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düşürülen ve 2 Nisan'da evinden gözaltına alınarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, geçtiğimiz gün serbest kalmasıyla sonuçlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) başvurusunun gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, AYM'nin ihlal kararını gönderdiği ilk derece mahkemesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü ihlallerinin giderimi için yapması gereken zorunlu işlemleri; yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi olarak belirtirken, Enis Berberoğlu hakkında alınan karar emsal gösterilerek, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi olarak kaydetti.

Kararda, başvurucunun yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde devam edecek yeniden yargılamada ifade özgürlüğü bakımından Anayasa Mahkemesi'ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermesi gerektiği de belirtildi.

AYM, kararın sonuç bölümünde, Gergerlioğlu'nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti.