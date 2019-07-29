"Anayasa mahkemesinin HP'yle ilgili kararına saygılıyız. Usül yanlışsa yasayla yapacağız"

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesinin hayat pahalılığı ile ilgili aldığı karara saygılı olduklarını ancak hükümetin hayat pahalılığı ile ilgili siyasi kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, basına açıklama yaparak alınan kararları açıkladı. Açıklamadan sonra toplantı yaklaşık 1 saat daha sürdü ve 17.00 sıralarında tamamlandı.

ÖZERSAY’IN AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunda alınan kararlara ilişkin açıklamasında, kış ayının yoğun yağışlarla geçtiğini ve sulak alanlarda yaşanan artışın ardından sivrisinek popülasyonunun artış gösterdiğini işaret etti.

SİNEKLERLE MÜCADELEDE MALİYEDEN BELEDİYELERE KATKI…

Bu çerçevede sivri sineklerle mücadelede maliyenin, belediyelerin bu tür ilaç ve benzeri ürünleri alması için gerekli katkıları yapacağını ifade eden Özersay, Maliye ile belediyeler birliğinin bu konuda çalışacağını söyledi.

Özersay, Anayasa Mahkemesinin hayat pahalılığı ile ilgili çıkarılan kanun hükmünde kararnameyi durdurması kararını da değerlendirdiklerini ifade ederek, bir önceki hükümetin hata yaparak yüzde 2 fazla ödeme yaptığını, hükümetin de sürdürülebilir bir maliye ve kamu üzerinde yük yaratılmaması için bu kararı aldığını anımsattı.

"MAHKEME KARARINA SAYGILIYIZ. USUL YANLIŞSA USULÜNE UYGUN HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ”

Mahkeme kararına saygılı olduklarını ifade eden Özersay, ancak hükümetin bu konudaki siyasi iradesinin devam ettiğini, bu konudaki kanun hükmünde kararname usulü yanlışsa bunu usulüne uygun hale getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Özersay, "Mahkeme kararına saygılıyız. Siyasi irade bu yönde devam ediyor, hatalı olan artış ile ilgili düzenleme usulü yanlışsa önümüzdeki süreçte bunu usulüne uygun hale getireceğiz ve Mecliste bunu hayata geçireceğiz. Mahkeme kararına saygılıyız. Mahkeme usul olarak uygun bulunmadı. Doğru usulde yapılması, yani yasa yapılması iradesi sürecek" diye konuştu.

Özersay, çünkü bu hatanın kamuya yük getireceğini ifade ederek, tedbir almaktan çekinmeyeceklerini, siyasi iradeyi sürdüreceklerini kaydetti.

6 KİŞİYE İSTİSNAİ VATANDAŞLIK…

Özersay, Bakanlar Kurulunun 6 kişiye İstisnai vatandaşlık verme kararı aldığını da belirterek, ülkede 18 - 22 yıl arasında yaşayan, ailesi KKTC vatandaşı olan ancak kendileri vatandaş olamayan bu kişilerin vatandaşlıkları ile ilgili kararların gerekçesinin resmî gazetede yayınlanacağını kaydetti.

SOSYAL YARDIM ALANLARLA ENGELLİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 250 TL BAYRAM ÖDENEĞİ

"Haftanın İyi haberi" olarak nitelediği bir kararı da açıklayan Özersay, Maliye ve çalışma bakanlığının birlikte çalışarak bayram öncesi sosyal yardım alan bireyler ile engelli vatandaşlara bir defaya mahsus 250 TL ödeme yapacağını söyledi.

Özersay, yeterli olmadığını bildiklerini ancak 3 bin 551 sosyal yardım alan ve 4 bin 691 engelli vatandaşa bu ödemenin yapılacağını kaydetti.

TELEFON DAİRESİNİN YENİDEN YAPILANDIRMASI… KAMU- ÖZEL ORTAKLIĞI

Bakanlar Kurulunda Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Telefon Dairesi Müdürünün telefon dairesinin yeniden yapılandırması ile ilgili bir sunum yaptığını ifade eden Özersay, bu konuda kamu- özel ortaklığı ile ilgili bakanlık ve Başbakanlık müsteşarları ve diğer ilgililerin yer aldığı bir komite oluşturulduğunu kaydetti ve bunun ileriye taşınacağını belirtti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANININ GÜNEY KIBRIS'A ZİYARETİNDEKİ AÇIKLAMALARI…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan Başbakanının Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette sarf ettiği sözlere de işaret ederek, "Kıbrıs'ta Türk askerinin işgali sonlandırılacak" açıklamalarının artık çağdışı olduğunu, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının Yunan darbesi ve anlaşma ihlalinden kaynaklandığını söyledi.

Bunların iyi görülüp karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Özersay, "İşgal arıyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin Rumlar tarafından işgal edilmesine bakmasına tavsiye ederim. Kıbrıs Türk halkının haklarının gasp edilmesine bakmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Yunan Başbakanın, Müzakerelerin başlaması için Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurması ve kapalı Maraş ile ilgili ileriye gidilmemesi gibi sözlerini de değerlendiren Özersay, Doğu Akdeniz'de Yasadışı faaliyet arıyorsa yine Rumların tek yanlı yaptıklarına bakmasını tavsiye ettiğini söyledi.

KAPALI MARAŞ KONUSU…

Kapalı Maraş konusunda ise; Rumların kapsamlı çözüm bağlamında önlerine gelen fırsatları değerlendirseydiler bugün Kapalı Maraş diye bir sonunun da, Kıbrıs sorununun da kalmamış olacağını, ortada sorun olmayacağını ve Kıbrıs'ın geleceğinin başka olmuş olacağını ifade eden Özersay, o yüzden Kapalı Maraş ile ilgili bir söz söyleme haklarının olduğunu sanmadığını, bu konuda ne Rumların ne de Yunanistan’ın paydaş ve muhatapları olmadığını vurguladı.