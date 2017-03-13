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Anayasa Profesörü Batum, 'başkanlık sitemini' Trabzonsporluların gözünden anlattı

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Anayasa Profesörü Batum, 'başkanlık sitemini' Trabzonsporluların gözünden anlattı
Batum, Trabzon Barosu’nun düzenlediği etkinlikte 'hayır' çağrısı yaptı

CHP eski Milletvekili ve Anayasa Profesörü Süheyl Batum, anayasa değişikliği referandumunu Trabzonsporluların gözünden anlattı.

Trabzon Barosu’nun düzenlediği etkinlikte, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek yeni anayasayı anlatan Batum 'hayır' çağrısı yaptı.

“Düşünün ki Fenerbahçe’yle bir maç yapacaksınız kupa alacaksınız ama Fenerbahçe’nin başkanı aynı zamanda maçın da hakemi” diyen Süheyl Batum, bu örnekle başkana tüm yetkilerin verilemesinin doğuracağı sorunları anlattı.

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