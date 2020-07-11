Anayasa'ya son veda

Twitter fenomeni, Kıbrıs’ın tanınmış simalarından Nevzat Anayasa Lefkoşa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Anayasa, Lefkoşa Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'da toprağa verildi.
Cenaze törenine 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.
Anayasa, önceki gün 69 yaşında hayata vede etmişti.
Nevzat Anayasa'nın twitter dostları dün ve bugün çok sayıda Anayasa ile ilgili twit attı.
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