 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Anayolda feci kaza! Yaralılar var!

» »
Anayolda feci kaza! Yaralılar var!
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; 31 yaşındaki Fuat Döner’in NY 192 plakalı aracı ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, Türkeli Çemberi’ni geçtikten sonra direksiyon hakimiyeti kaybederek, aynı istikamette önünde seyreden 43 yaşındaki Mehmet Emin Yaman yönetimindeki GF 487 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etksi ile kontrolden çıkan GF 487 plakalı araç, yolun solundan çıkıp toprak bankete çarparak, yol içerisine döndü ve tekrar NY 192 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza soncu her iki araç sürücüsü ile GF 487 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki İzzet Erdoğan, 36 yaşındaki Serdar Papatya ile 40 yaşındaki Aydın Papatya yaralandı. Yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, müşahade altına alındı.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Koltuk kavgası yüzünden burnunu kırdı!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Lefke 6. İlçe27 Aralık 2016 Salı 13:43
  • Özgürgün: "Lefke'nin ilçe olmasıyla bölgeye yatırım gidecek"23 Aralık 2016 Cuma 07:39
  • Kıbrıslı Maronit ve Türk köyü olan Gürpınar'da camii'nin temeli atıldı20 Aralık 2016 Salı 20:16
  • Lefke'yi üzen ölüm!20 Aralık 2016 Salı 17:48
  • Üreticiler'de hayal kırıklığı, 300 dediler 250 ödediler20 Aralık 2016 Salı 13:36
  • Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak19 Aralık 2016 Pazartesi 12:53
  • Yerde bulduğu telefonu zimmetine geçirmeye çalıştı, yakayı ele verdi17 Aralık 2016 Cumartesi 12:02
  • Özgürgün: "Güzelyurt'un verileceği bir anlaşmaya destek vermeyiz"15 Aralık 2016 Perşembe 10:23
  • Gemikonağı'nda yangın çıktı15 Aralık 2016 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti