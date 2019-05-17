Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, cumhurbaşkanı adaylığı isteğinin en şiddetli şekilde devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, cumhurbaşkanı adaylığı isteğinin en şiddetli şekilde devam ettiğini söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuştu.

Töre, Diyalog TV’de katıldığı programda, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma düşüncesinin halen var olup olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi: “Bu saatten sonra ancak ölürsem Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçerim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğim en şiddetli şekilde devam ediyor.

Kıbrıslı Rumlarla çözüm olmayacağının farkında olan büyük bir kesimin gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayı Zorlu Töre’dir. UBP içerisinde başka adaylar çıkması halinde büyük kurultay yapılarak parti içi bir seçime girmeye de, her türlü sınava da hazırım.

Parti tabanıma sonsuz güvenim vardır.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verirse saygı duyarım, adaylıktan çekilirim ancak başka hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan vazgeçmeyeceğeyim ve adaylıktan çekilmeyeceğim.”