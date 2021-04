And Oscars goes to "Nomadland"

93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema eleştirmenleri tahminlerinde yanılmadı, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscarları Çinli yönetmen Chloé Zhao'nun 'Nomadland' filmine verildi. Zhao, ödülleri kazanan ilk Asya kökenli kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

SALİHA SULTAN | KARAR

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 93'ncüsü verilen Akademi Ödülleri'nde, Çinli yönetmen Chloé Zhao'nun 'Nomadland' filmi 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Film’, 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscarlarını kazandı. Ödülleri kazanan ilk Asyalı kadın yönetmen olarak tarih yazdı.

Zhao, törende yaptığı konuşmada "Bu ödül, ne kadar zor olursa olsun, kendi içlerinde ve birbirlerinde iyilik için direnme inancına ve cesaretine sahip olan herkes içindir. Bize dayanıklılığın ve umudun gücünü öğrettiğiniz ve bize gerçek nezaketin neye benzediğini hatırlattığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını Nomadland’ın başrol oyuncusu Frances McDormand’a verilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı The Father filmindeki rolüyle sinemanın efsane ismi Anthony Hopkins’e verildi. Hopkins, ödülü kazanan en yaşlı aktör oldu. Florian Zeller’in 2012’de oynadığı tiyatro oyunundan sinemaya aktardığı ‘The Father’ filmi, ‘En İyi Uyarlama Senaryo’ ödülüne de layık görülerek, 2 Oscar’ birden aldı.

Törende, 'En İyi Film' ödülü tarihinde ilk kez 'En İyi Erkek Oyuncu' veya 'En İyi Kadın Oyuncu'dan önce açıklandı.

FİLM HAKKINDA

Çinli yönetmen Chloe Zhao'nun Nomadland filmi Oscar'da 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini toplayarak tarih yazdı. Katıldığı bütün yarışlarda 20'nin üzerinde ödül alan film kendi ülkesinde ise Çin Hükümeti'nin sansürüne maruz kalıyor. İşte beyazperdeye damga vuran 'Nomadland' hakkında her şey...,

En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscarları Çinli yönetmen Chloé Zhao'nun 'Nomadland' filmine verildi.

Sinema eleştirmenleri tarafından yıl boyu övülen Nomadland, 2020'de prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile Toronto Uluslararası Film Festivali’nden de Seyirci Ödülü ile döndü. Son on yıldır, Toronto'dan çıkan her izleyici ödüllü filmin Oscar'da en iyi film adaylığını kazanması nedeniyle Nomadland'e yılın filmi gözüyle bakılmaya başlandı. Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı ve bu listenin başında da Nomadland yer aldı.

Çin asıllı Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmin başrolünde Frances McDormand, yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.

ALDIĞI ÖDÜLLER

77'nci Venedik Film Festivali, 'Altın Aslan'

Toronto Film Festivali 'Halkın Seçimi'

2021 Altın Küre, 'Drama Dalında En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen'

26. Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, 'En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen'

2021 Bafta 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetimi' ve 'En İyi Kadın Oyuncu'

2021 Amerikan Yapımcılar Birliği 'Uzun Metraj Dalında Yılın Yapımcısı Ödülü'

2021 ABD Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetimi'

2021 Amerika Yönetmenler Birliği 'Film Dalında En İyi Yönetmen'

Film Eleştirmenleri 'En İyi Uyarlama Senaryo'

GOTHAM 'En İyi Bağımsız Film', 'Halkın Seçimi'

Bağımsız Ruh 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kurgu'

New York Film Eleştirmenleri Birliği 'En İyi Yönetmen'

Britanya Bağımsız Film Ödülü 'En İyi Yabancı Film'

Satellite 'En İyi Drama', 'En İyi Yönetmen'

Uluslararası AACTA 'En İyi Yönetmen'

93. Akademi Ödülleri 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu'

MODERN BİR GÖÇEBE HİKAYESİ

Modern bir göçebe hikayesini beyazperdeye taşıyan Nomadland, 2008 krizi sonrası her şeyini kaybeden altmışlı yaşlarındaki bir kadının yaşamını anlatıyor.

Nevada kırsalındaki bir şirket kasabasının ekonomik çöküşünün ardından yaşananları anlatan filmde, başrol oyuncusu Frances McDormand, modern bir göçebe olarak geleneksel toplumun dışındaki bir hayatı keşfeden bir kadın olan Fern rolünde yer alıyor. Oscar ödüllü 66 yaşındaki Amerikalı oyuncu Frances McDormand'ın Nomadland'deki performansı, bazı eleştirmenler tarafından şimdiye kadarki en iyi oyunculuk performansı olarak değerlendiriliyor.

Fern isimli kadının ekonomik krizin sebep olduğu işsizlik ve eşini kaybetmenin verdiği duygusal yıkımla baş edebilmek için karavanıyla Amerika’nın batısına doğru yolculuğa çıkıyor.

Senaryo ve kurgu çalışmalarını da yönetmen Chloe Zhao'nun üstlendiği filmde, görüntü yönetmenliğini Joshua James Richard üstlenirken, filmin müziklerini İtalyan besteci Ludovico Einaudi yaptı. Einaudi’nin büyüleyici piyano vuruşları filmin atmosferine şiirsel bir hava katıyor.

Altkültürler üzerine çalışan Amerikalı gazeteci Jessica Bruder’ın 'Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century' adlı kitabından uyarlanan filmin Frances McDormand dışındaki diğer oyuncuları ise filme konu olan hayatı yaşayan gerçek kişilerden oluşuyor.

YÖNETMENE KENDİ ÜLKESİNDE 'ÇİN SEDDİ'

Oscar dahil bütün ödülleri silip süpüren Çin asıllı yönetmen Zhao bir süredir kendi ülkesi Çin’de hükümet tarafından istenmeyen kişi ilan edildi. Zhao’nun bir röportajda "Çin, her yerde yalanların olduğu bir ülke" ifadesini kullandığı ortaya çıkınca hükümetin hedefi haline geldi.

Çin hükümeti Zhao’nun filmi hakkında ülkenin internet sitelerindeki her şeyi silmeye, afişlerini, görsellerini kaldırmaya başladı. Ardından ülkede, sosyal medya kullanıcılarının film ile ilgili makalelere ve sosyal medya etiketlerine (hashtag) erişimi engellendi.

Çin Hükümeti'nden son sert tepki ise Nisan ayının başında geldi ve yaklaşık 50 yıldır ilk defa ülkede Oscar Ödül Töreni’nin canlı yayınlanması yasaklandı. Çin'in dört bir yanına film dağıtan hükümet destekli sinema grubu National Alliance of Arthouse Cinemas (NAAC) tarafından 23 Nisan'da filmin dağıtımın yapması planlamıştı, ancak hükümetin baskılarının ardından film dağıtımdan çekildi.