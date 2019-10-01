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Andaç bugün toprağa verilecek

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Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Kazım Andaç bugün Lefkoşa'da toprağa verilecek...
Andaç bugün toprağa verilecek

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya’nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ileri gelenlerinden Erol Kazım Andaç hayatını kaybetti.

Andaç bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün zirvede olduğu yıllarda “efsane” diye nitelendirilen takımın kaptanı olan, Çetinkaya ile özdeşleşmiş Andaç, 4 Nisan 1933’te Ortaköy’de, Lefkoşa Türk Spor Kulübü’nün ünlü kalecisi “Kazım hoca”nın oğlu olarak dünyaya geldi…

Andaç, 31 Ekim 1955’e kadar KOP’ta yer alan Çetinkaya’nın önemli futbolcularından biriydi.

Andaç, 1962 yılında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta sakatlanarak futbolu bıraktı.

Erol Kazım Andaç, 1958’de TMT’de aktif rol üstlendi ve 5 Haziran 1970’te milletvekili seçildi. Andaç, 1975-1978 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Erol Kazım Andaç, Ercan Havalimanı’nın kuruluşunda da etkin rol oynamıştı.

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