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“Andreas Charalambous Retrospektif” sergisi eş zamanlı Bellapais Manastırı ve Art Rooms Galeri’de açılıyor

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Kıbrıs ressamlarından Andreas Charalambous’un retrospektif sergisi, eş zamanlı olarak Bellapais Manastırı ve Art Rooms Galeri’de açılıyor.
“Andreas Charalambous Retrospektif” sergisi eş zamanlı Bellapais Manastırı ve Art Rooms Galeri’de açılıyor

Art Rooms Galeri’den verilen bilgiye göre, sanatçının 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan sergisi, Art Rooms Galeri ve Bellapais Manastırı’nda eş zamanlı 4 Kasım Pazartesi günü açılacak. 


Sergi saat 18.00’da Bellapais Manastırı’nda, ardından da saat 19.30’da Art Rooms Galeri’de devam edecek.
Sergi, 13 Aralık’a kadar Salı günü hariç her gün 13.00-21.00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ise Bellapais Manastırı’nda ziyaret edilebilecek. 

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