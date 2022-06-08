Andreas Mavroyannis: Kıbrıs sorunu ve ekonomi birbirine bağlıdır

Eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorunu ve ekonomik kalkınmanın birbirine bağlı olduğunu, Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece tam yol ilerleyemeyeceğini söyledi.

Haravgi, 2023 seçiminde Rum yönetimi başkanlığına adaylığını dün ilan etmesi beklenen Mavroyannis’in Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun ani ölümü nedeniyle resmî adaylık ilanını birkaç gün ertelediğini yazdı, Astra radyosuna yaptığı açıklamayı aktardı.

Mavroyannis, birinci önceliğinin ekonomi ve Kıbrıs sorunu olduğunu belirterek “savaş hâlihazırda başladı” dedi.

Devletin ve kurumlarının derhal, ekonomi ve ekonomik kalkınmanın vatandaşları meşgul eden bütün konulara yeni bir yaklaşım ile yeniden şekillendirilmesindeki rolünü oynayabilecek şekilde işlemeye başlaması gerektiği görüşünü ortaya koydu. Eşzamanlı olarak Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin devam etmesi için gerekli bütün ön şartların da oluşturulması gerektiğini söyleyen Mavroyannis “bu iki boyut birbirine bağlı ve diyalektik ilişki içerisindedir. Biri olmadan diğeri işleyemez. Bölünmüş kaldığı sürece Kıbrıs’ın tam yol ilerlemesi mümkün değildir” ifadesini kullandı.