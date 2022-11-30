Andreas Mavroyannis, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle bir araya gelecek

Güney Kıbrıs’ın AKEL destekli Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, 6 Aralık’ta Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle bir araya geleceği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın AKEL destekli Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, 6 Aralık’ta Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle bir araya geleceği bildirildi. Haravgi gazetesi, buluşmanın ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde, saat 19.00’da gerçekleşeceğini yazdı.

Bu arada Rum gazeteleri, Mavroyannis’in Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) dün gerçekleştirdiği ziyarete de yer verdi.

Haravgi gazetesi “Müzakerelere Dönüş Konusunda Kararlılar… Mavroyannis ile Erhürman Kıbrıs Sorununun Kesin Çözümü Konusundaki Kararlılıklarını Teyit Ettiler” başlıklı haberinde, Mavroyannis ile Erhürman’ın Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık nedeniyle endişe belirttiklerini ve müzakerelere bir an önce geri dönülmesinin şart olduğu konusunda hemfikir olduklarını yazdı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde de “Mavroyannis - Erhürman Görüşmesi” başlığıyla yansıtıldı.