Android Pie güncellemesi pili bitiriyor!

Samsung’un 2019’un başlarında Galaxy S9 ve S9+ için yayınlayacağı Android Pie güncellemesinin bazı sorunlara gebe olduğu ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Son çeyrek raporlarına göre Samsung hala dünyanın en çok telefon satan şirketi konumunda yer alıyor. Ne gariptir ki buna rağmen Güney Koreli teknoloji devi Android güncellemeleri konusunda sektörün en geri kalmış isimleri arasında.

Google Android Pie’ın kararlı sürümünü yayınlayalı 4 – 5 aylık bir süre geçti. Aradan geçen bu süre zarfında pek çok marka onlarca modelini Android 9’a yükseltirken, Samsung henüz hiç bir modeli için bu güncellemeyi yayınlamış değil.

Son olarak kısa süre önce S9 ve S9+ için Android Pie beta testlerinin başlayacağı açıklanmıştı. 2019 Ocak ayında yayınlanması beklenen güncellemenin bir dizi sorunla birlikte gelebileceği ortaya çıktı.

SamMobile ekibi tarafından yayınlanan haberde S9 ve S9+ için yayınlanacak olan Android 9 güncellemesinin batarya problemlerine yol açabileceği belirtilmiş. SamMobile ekibi, S9’a Android Pie yüklemesini yaptıktan sonra, cihazın şarjında ani düşüşler olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin telefonun şarjının yüzde 10 seviyelerindeyken birden bire yüzde 5’e düştüğü ve akabinde telefonun kapandığı belirtiliyor.

Elbette bu henüz final sürümü olmadığı için şimdilik önemsenecek bir durum yok. Lakin geçtiğimi yıl Samsung logosu taşıyan akıllı saatlerin de benzer batarya sorunları yaşadıklarına şahit olmuştuk. Bu durumu düzelten güncelleme ise 3 – 4 ay sonra yayınlanmıştı.