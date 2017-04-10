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Android telefonlarda 3 yıldır fark edilmeyen virüs tespit edildi

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Android telefonlarda 3 yıldır fark edilmeyen virüs tespit edildi
Google'ın işletim sistemi olan ve birçok cihazda kullanılan Android işletim sistemi bu yaygınlığı sebebiyle sık sık virüs saldırılarına maruz kalıyor. En son ortaya çıkan virüs ise kendini yıllarca gizledi.

Android işletim sistemi, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar birçok cihazda kullanılmakta. Android kullanımı arttıkça Android’e yönelik virüs saldırıları da artmakta. Çeşitli antivirüs uygulamaları ve güvenlik güncellemeleriyle birçok virüs bertaraf edilse de bazı virüsler uzun süre cihazlarda barınabiliyor. ShiftDelete’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Türkiye’den de birçok cihazı etkileyen Chrysaor adlı virüs 3 yıldır kimse tarafından fark edilmedi.

KENDİNİ SİLİP YENİDEN YÜKLEME ÖZELLİĞİ VAR

Chrysaor adlı virüs bulaştığı cihazda tüm yönetici izinlerini ele geçirmeye çalışıyor, eğer bunu başarırsa cihazdaki tüm bilgileri bir sunucuya iletiyor ve veriler kötü amaçlı kişilere ulaşmış oluyor. Kendini silip yeniden yükleme özelliğiyle dikkat çeken virüsün nereden bulaştığı bilinmiyor. Google yaptığı açıklamada uygulama doğrulama algoritması ile bu tarz zararlıların Google Play Store’da bulunmasının önüne geçtiğini de belirtiyor. Kullanıcıların farklı yüklemelerle bu virüsü cihazlarına bulaştırmış olabileceği düşünülüyor.

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