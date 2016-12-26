Android ve Chrome OS birleşecek mi iddiasına yanıt...

Android ve Chrome'un birleşeceğine dair iddialara Google'dan cevap geldi.

Android ve Chrome'un birleşeceğine dair iddialara Google'dan cevap geldi. Google'ın Android, Chrome ve Chromecast'ten sorumlu başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer bu işin hiçbir zaman olmayacağını açıkladı.

İki işletim sisteminin birleşmeyeceğini söyleyerek son zamanlarda yine ortaya atılmaya başlanan iddiaları söndüren Lockheimer, ayrıca şu açıklamayı yaptı: "İki işletim sistemini birleştirmekte bir fayda görmüyoruz. Sonuçta kendi başlarına oldukça başarılılar."

Ancak bu iki platformun tamamen ayrı kalacağını göstermiyor. Bazı Chromebook'larda zaten Android uygulamaları çalıştırabilirsiniz (ve daha fazlası yolda). Lockheimer, Google'ın amacının "her iki tarafın da birbirinden yararlanmasını sağlamak için" diyerek özellik paylaşımı stratejisini destekledi.

Apple'ın iOS ve OSX'i birleştirmemesi gibi, Google'ın bu hareketi de aslında oldukça mantıklı. Gelecek bir tarihte belki Google sıfırdan yeni bir işletim sistemi geliştirirse mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında ortak bir yazılım kullanmayı düşünebilir. Ama şimdilik, değişen bir şey olmayacak.