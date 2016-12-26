 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAHDP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Android ve Chrome OS birleşecek mi iddiasına yanıt...

»
Android ve Chrome OS birleşecek mi iddiasına yanıt...
Android ve Chrome'un birleşeceğine dair iddialara Google'dan cevap geldi.

Android ve Chrome'un birleşeceğine dair iddialara Google'dan cevap geldi. Google'ın Android, Chrome ve Chromecast'ten sorumlu başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer bu işin hiçbir zaman olmayacağını açıkladı.

İki işletim sisteminin birleşmeyeceğini söyleyerek son zamanlarda yine ortaya atılmaya başlanan iddiaları söndüren Lockheimer, ayrıca şu açıklamayı yaptı: "İki işletim sistemini birleştirmekte bir fayda görmüyoruz. Sonuçta kendi başlarına oldukça başarılılar."

Ancak bu iki platformun tamamen ayrı kalacağını göstermiyor. Bazı Chromebook'larda zaten Android uygulamaları çalıştırabilirsiniz (ve daha fazlası yolda). Lockheimer, Google'ın amacının "her iki tarafın da birbirinden yararlanmasını sağlamak için" diyerek özellik paylaşımı stratejisini destekledi.

Apple'ın iOS ve OSX'i birleştirmemesi gibi, Google'ın bu hareketi de aslında oldukça mantıklı. Gelecek bir tarihte belki Google sıfırdan yeni bir işletim sistemi geliştirirse mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında ortak bir yazılım kullanmayı düşünebilir. Ama şimdilik, değişen bir şey olmayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mutlu çiftler, sosyal medyada ilişkileri hakkında daha az paylaşım yapıyor25 Aralık 2016 Pazar 17:40
  • Artık tuvaletimizi yapacağımız yeri bile Google söyleyecek...24 Aralık 2016 Cumartesi 19:27
  • Nokia ile Apple, mahkemelik oldu22 Aralık 2016 Perşembe 23:08
  • Birleşmiş Milletler veto etti! Katil robotlar mı geliyor?21 Aralık 2016 Çarşamba 16:03
  • Pokemon Go Apple Watch’a gelecek mi?21 Aralık 2016 Çarşamba 15:02
  • 6 milyar yaşındaki yıldız etrafındaki gezegenleri yutuyor21 Aralık 2016 Çarşamba 09:51
  • Facebook'tan "selfie" tutkunlarına müjde!18 Aralık 2016 Pazar 18:01
  • Ekran çerçevesi tarih oluyor17 Aralık 2016 Cumartesi 21:30
  • Uzaya etli patatesli tart gönderdiler!17 Aralık 2016 Cumartesi 20:30
  • Super Mario Run iPhone ve iPad’e geldi!16 Aralık 2016 Cuma 22:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti