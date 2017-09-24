 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASon dakika... ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

Android'de yeni virüs: Banka kartları çalınıyor!

»
Android'de yeni virüs: Banka kartları çalınıyor!
Rus siber güvenlik geliştiricisi Kaspersky Lab şirketi, Android işletim sistemi kullanan cihazlarda ‘Svpeng’ adı verilen, banka kartlarıyla ilgili verileri çalan yeni bir virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre uzmanlar, cihaz yazılımlarını güncel tutmanın bu zararlı yazılımdan korunmak için bir iş yaramadığı uyarısında bulunuyor. Kaspersky Lab araştırmacıları, sahte Flash oynatıcısı olarak yayılan Svpeng’in genel olarak engelli kullanıcılara destek olmak amacıyla tasarlanan kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri kötüye kullanarak cihazlarda kullanılan uygulamalarda yazılan metinleri çalabildiğini ve ayrıca ek bir takım hakları kendisinde toplayabildiğini ortaya çıkardı.

En büyük tehlike ise banka uygulamaları kullanılırken kendiliğinden ekran görüntülerini kopyalayıp saklaması ve bu verilerin daha sonra kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor olması.

Svpeng yüklendiğinde, program erişilebilirlik hizmetlerini kullanmak istiyor ve buna onay verilince yönetici hakları kazanıp cihazdaki varsayılan SMS uygulaması haline geliyor.

Kaspersky Lab uzmanları, zararlı yazılımın yönetici haklarını kapatmaya yönelik tüm çabaları boşa çıkardığı için yeni virüsle mücadele emenin son derece zor olduğunu belirtiyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere'de 1Gbit hızında internet geliyor08 Eylül 2017 Cuma 18:45
  • Koku alabilen robot yapıldı01 Eylül 2017 Cuma 14:18
  • Instagram’da büyük hata: Ünlü isimlerin telefon ve e-postaları tehlikede!01 Eylül 2017 Cuma 14:18
  • Bu mesajı alanlar dikkat: Bağlantıya tıklamayın!30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:30
  • Antarktika'nın mikropları virüslerin evrimine ışık tutabilir22 Ağustos 2017 Salı 12:16
  • Instagram'a yeni özellik geldi20 Ağustos 2017 Pazar 12:07
  • Instagram’a önemli bir yenilik geliyor!10 Ağustos 2017 Perşembe 17:31
  • Facebook televizyona savaş açtı: Yeni 'İzle' özelliği ile ilgili her şey10 Ağustos 2017 Perşembe 09:20
  • Google'dan cinsiyetçi yoruma işten çıkarma08 Ağustos 2017 Salı 22:51
  • Emojilerin gizli anlamları neler?03 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti