Android'deki özellik iPhone'a geliyor

Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile adını duyuran teknoloji uzmanı Ming-Chi Kuo, şirketin bu yıl tanıtacağı yeni modellerinin son dönemde çıkan Android telefonlardaki gibi 3 arka kamera ile geleceğini açıkladı.