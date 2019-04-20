Android'deki özellik iPhone'a geliyor

Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile adını duyuran teknoloji uzmanı Ming-Chi Kuo, şirketin bu yıl tanıtacağı yeni modellerinin son dönemde çıkan Android telefonlardaki gibi 3 arka kamera ile geleceğini açıkladı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
İşte yeni modeller hakkında dikkat çeken iddialar...
APPLE’IN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZELLİK İPHONE’A DÖNÜYOR
ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı.
Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa Apple geri adım atmaya hazırlanıyor.
Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir.
Söz konusu model ucuz bir iPhone modeli (4.7 inç ekranlı iPhone 8 kasasına sahip) olarak karşımıza çıkacak.
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