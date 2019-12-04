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Andros Kiprianu AKEL Genel Sekreterliğine Tekrar Aday Olacak

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AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL Genel Sekreterliğine tekrar aday olacağını söyledi.
Andros Kiprianu AKEL Genel Sekreterliğine Tekrar Aday Olacak

AKEL liderliğinin dün gerçekleştirdiği ve başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ülkeyi ilgilendiren bütün sorunlara ilişkin AKEL’in görüş ve önerilerin dile getirildiği basın toplantısında konuşan AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu bir gazetecinin sorusu üzerine AKEL Genel Sekreterliğine tekrar aday olacağını söyledi.

Kiprianu, bu konunun Merkez Komitesi Sekreteryası’nda görüşüldüğünü ve Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri, iç yönetim konularını, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin halk düşmanı politikalarını, karmaşık çıkar ilişkileriyle yaşanan yolsuzluklara karşı mücadelenin gerektiğini dikkate alarak AKEL liderliğinde kalmaya devam etmesi kararını aldığını belirtti.

Andros Kiprianu, bu konuda nihai kararı 11-14 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek olan AKEL Kongresi’nde seçilecek olan Merkez Komitesi’nin alacağını da vurguladı.

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