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Andros Kiprianu’nun söyleşisi

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Andros Kiprianu’nun söyleşisi
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “liderlerin bazı konuları müzakerelerin sonuna bırakmayı istediklerini tespit ettiklerini ancak bu taktiğin sonuca ulaşılmasına asla izin vermeyeceğini” iddia etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Haravgi” gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, müzakere sürecinde “son aylarda yaşanan gelişmelerin süreçte yara açtığını, ortaya çıkan sorunların aşılması için liderlerin büyük çaba göstermelerinin gerekeceğini” iddia etti.

Kiprianu, “her iki liderin de bazı konuları sürecin sonuna bırakmayı istediklerini tespit ettiklerini ancak bu taktiğin sonuca varılmasına imkan tanımayacağını” öne sürerek “bu yüzden özlü konuların paket haline getirilmesini ve serbestçe görüşülmesini önerdiklerini” ifade etti.

Bazı kesimlerin iddia ettiği gibi BM’nin hakemliğinin söz konusu olmadığını ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de rolünün bu olmadığını net biçimde dile getirdiğini belirten Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz konusundaki açıklamalarını da değerlendirdi.

Kiprianu, doğal gazın Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler ve Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında işbirliği ve uzlaşı unsuru olabileceğini ancak Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs sorunu çözülmeden doğal kaynaklarını değerlendirmemesinin istenemeyeceğini; bunun kabul edilemeyeceğini öne sürdü.

Kiprianu ayrıca, “Türk tarafının çözüme imkan tanıyacak öneriler sunması durumunda çok kısa sürede çözüme ulaşılacağını” da ileri sürdü.

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