  • BIST 2.488,40
  • Altın 910.017
  • Dolar 15.2427
  • Euro 16.0903
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu rekor fiyata satıldı

»
Pop Art akımının öncülerinden Warhol'un Marilyn Monroe tablosu, 20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktara satıldı.
Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu rekor fiyata satıldı

Pop Art akımının öncülerinden ABD'li ressam Andy Warhol’un Marilyn Monroe tablosu, düzenlenen müzayedede 195 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Bu, 20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktar oldu. Önceki rekor Picasso’nun Cezayir Kadınları tablosuna aitti.

Tablonun, sanat galerileri sahibi Larry Gagosian tarafından alındığı belirtildi. Warhol, ünlü yıldız Monroe'nun fotoğrafından esinlendiği tabloyu 1964 yılında yapmıştı.

Satıştan önce, Christie’s “Shot Sage Blue Marilyn”i “var olan en nadide eserlerden biri olarak açıklanmıştı. Daha önce New York’taki Guggenheim Müzesi, Paris’teki Centre Pompidou ve Londra’daki Tate Modern gibi galerilerde gösterildi. Monroe’nun fotoğraf portresinin renkli reprodüksiyonları  aslen 1953 tarihli “Niagara” filminden bir tanıtım.

Warhol bir şablon gibi ince ağlı ipek bir tabaka kullanarak görüntüleri kağıt veya tuval üzerine çoğaltan serigrafi baskı adı verilen bir teknik kullanarak, Monroe’nun ölümünden kısa bir süre sonra 1962’de onları yaratmaya başladı.

Elvis Presley ve Çinli lider Mao Zedong da dahil olmak üzere diğer ünlü figürlerin tasvirlerinde olduğu gibi, Pop sanatçısı Monroe’nun portresinin çeşitli farklı renk ve konfigürasyonlarda sayısız versiyonunu yarattı.

Christie’s müzayede evi, gelirin çocukların eğitimi için çalışan İsviçre merkezli bir vakfa aktarılacağını duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:45
  • Britney Spears, çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde06 Mayıs 2022 Cuma 19:21
  • Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam06 Mayıs 2022 Cuma 16:13
  • Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli Gönyeli'de Gösterilecek05 Mayıs 2022 Perşembe 17:55
  • Amber Heard: Zorla oral seks yaptırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 16:55
  • Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu Konserler Verecek05 Mayıs 2022 Perşembe 14:29
  • 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor05 Mayıs 2022 Perşembe 12:20
  • Dr. Öz’den U dönüşü: Kürtaj karşıtı tasarıyı destekledi, Twitter’da tepki gecikmedi04 Mayıs 2022 Çarşamba 22:45
  • Eski yetişkin filmi yıldızından Elon Musk’a çağrı: Hepsini yasaklayın03 Mayıs 2022 Salı 20:55
  • Sinemacı Nafi Ödüllerinin Verileceği Film Festivali'nin Ön Jüri Üyeleri Belli Oldu03 Mayıs 2022 Salı 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti